Amarcord dei ragazzi della V B di Piccianello dopo 52 anni …

…e lo hanno fatto venerdì 19 ottobre, alle 19.30, davanti alla scuola elementare ‘ Guglielmo Marconi’ dopo mezzo secolo buono dagli esami della quinta elementare. A ”dare carte” come si suol dire quella testa fresca di Antonio Fazzino che tra saluti, abbracci per quanti venuti da fuori, non poteva non ricordare l’integerrima ed estrosa maestra Maria Quintano Plasmati, che gli dava una tirata di capelli, o uno dei filoni dell’ultimo anno per il bagno al naturale al Pantano , concluso con la ‘’rinfrescata’’ a base di rimbrotti e ”cup’r da cecati” (botte da orbi) rimediati dai genitori in apprensione. Storie di ragazzi della Prima Repubblica, di famiglie numerose, scolaresche con grembiule cartelle pronte al tirassegno e di un quartiere che è stato ed è un ”porto di mare” ,per quanti navigano a bracciate da una riva all’altro del mondo. E per Antonio, che in Marina Militare ha trascorso una vita, la rimpatriata conclusa in pizzeria è stata l’occasione per scherzare e ricordare tanti momenti spensierati trascorsi insieme e per ricordare gli amici del tempo che, purtroppo, non ci sono più. E allora W la 5 B ! come testimoniano le foto in bianco e nero dell’epoca, con gli ‘’scolari’’ che indossavano grembiule blu, con tanto di fiocco e scudetto plastificato della classe quinta.



“Siamo tutti classe 1962, qualcuno del 1961 perché all’epoca a scuola bocciavano -racconta Fazzino. Con alcuni dei coetanei, tutti di Piccianidd, ci eravamo sempre ripromessi di vederci, organizzare un incontro, per ricordare i vecchi tempi. Del resto eravamo una classe unita, un po’ ribelli, ma uniti e un giorno, alla Processione dei Pastori per la festa della Bruna, incontrando l’amico Eustachio Andrulli, architetto, proprio all’ultima tappa a Piccianello e guardando la nostra scuola, mentre c’erano i fuochi d’artificio, abbiamo ricordato scene indimenticabili. Quando scendevamo dalle scale e il bidello Flumero ci rincorreva per evitare che facessimo chiasso. Fu un quinquennio, dal 1968 al 1972, davvero indimenticabile. E così abbiamo deciso per la rimpatriata, rintracciando gli amici di un tempo grazie ai social. Una ricerca fatta di tanta pazienza e speranza. Purtroppo sono mancati all’appello Nicola Chita, insegnante di educazione fisica fuori Matera, che non siamo riusciti a rintracciare e Michele Flumero il figlio del bidello ed ex maratoneta della Rocco Scotellaro,poliziotto in pensione a Roma ma è una vita che non torna da queste parti. Altri non ci sono più perché deceduti come Gianni Lambertini, Francesco Franco, Eustachio Montemurro e Giuseppe Olivieri. Mancavano, sui 26 di quella classe, Angelo Lamacchia, perché ricoverato in ospedale per frattura braccio

e un altro paio di studenti che non hanno potuto raggiungerci. Così davanti alla scuola ci siamo trovati in 10 e poi in 15 pizzeria. E con noi da Barletta anche anche Vito Reale ( il cui papà aveva l’officina di fronte alla Marconi) ex giocatore di basket dell’Olimpia. Che ricordi!’’



E qui Antonio, è il caso di dire, prende il largo alla guida della corvetta VB ormeggiata davanti alla gloriosa scuola del quartiere . ‘’ Ci sarebbe da scrivere un libro- commenta quel ragazzo degli anni Sessanta, piccianellese d.o.c. Come non ricordare la maestra Maria Quintano Plasmati, che a Piccianello conoscevano tutti. Era integerrima, parlava volentieri in dialetto, tirando i capelli a tutti. E io, purtroppo, volente o nolente, ero la vittima predestinata anche quando non c’entravo affatto. Ero, comunque, il più discolo. Non c’era niente da fare. A volte mi spediva fuori, nel corridoio, o mi mandava dietro alla lavagna (almeno un paio d’ore) per punizione.Avevamo un po’ la testa al gioco e ci piaceva farlo in classe con le figurine dei calciatori della Panini di Modena. E io ero tra quelli che era patiti di giocare a ruba ruba, mani in petto, tic e tac e con gli altri ci mettevamo a giocare negli ultimi banchi, mentre la maestra spiegava. Ci scopriva e ci sequestrava i giocatori che, poi, scoprimmo regalava ai più bravi della classe’’

La maestra Quintano ci sapeva fare e i ragazzi imparavano a memoria le poesie, canti, a studiare storia, geografia, matematica e a ‘’sfogarsi’’ durante quelle poche ore per l’attività ginnica. ‘’ Per mettere un 7 ce ne voleva e per un 9 o un 10 doveva nevicare- ricorda Antonio Fazzino. Ancora oggi ricordo che la maestra scriveva quel voto con la penna rossa. Avevo la media del 6 o su di lì, ma mi ha strappato i capelli all’ennesima potenza. E questo me lo sento e me lo ricordo ancora. Quando si arrabbiava parlava in dialetto materano per esclamare : ‘’ Frisckl! Ggstizj ta và bbnì ! ( traduz. Animale! che ti colpisca la Giustizia (divina). E si eprimeva in dialetto anche con le nostre madri e loro le davano carta bianca con un ‘’ Doll !, doll! (trad. Dagli pure … le botte, che a casa prenderà le altre. Era un altro modo di pensare e di fare. C’erano rispetto e disciplina e i ragazzi, secondo quella logica, andavano ‘’addrizzati’’ da piccoli. Ma non era facile… Oggi sarebbe da ergastolo. Mi ricordo che la maestra quando entrava in classe si metteva comoda, nel senso che si toglieva le scarpe che riponeva nello stipetto e indossava le ciabatte. E quando si arrabbiava c’era anche il lancio delle staffelle’, u’ staffedd come si dice in dialetto . Una maestra davvero unica! Una maestra materana in tutti i sensi che non esito a lanciarci contro una ciabatta che finì giù dalla finestra colpendo il bidello Flumero. Era primavera, frequentavamo la quinta classe all’ultimo piano, e gli amici Eustachio Nicoletti e Nicola Monacello giocavano a tic e tac con le figurine, sperando di non essere notati dalla maestra. Non avevano fatto i conti con la sua vista d’aquila e con la sua prontezza di riflessi nel togliersi le staffelle per colpirli, ma si scansarono e quelle scarpe centrarono il povero bidello,che tornò poco dopo con le staffelle restituendole alla proprietaria. I bidelli. Brave persone. Ricordo Salinari e altre, che si occupavano delle classi femminili. Oggi vengono chiamati collaboratori scolastici A.T.A. Mah. Cosa è cambiato se svolgono le stesse funzioni. E il direttore didattico(avevamo l’ottimo Scavetta) che oggi si chiama dirigente scolastico? Mah la scuola non è un’azienda. Ecco perché tante cose vanno male.. Noi siamo fieri dell’istruzione ricevuta e di aver avuto insegnanti all’altezza della situazione. Comunque al panino con la mortadella o con la frittata non rinunciavamo e quando l’amico andava al bagno si era soliti lanciare o bucherellare pagnotte e cartelle. Quante ne abbiamo fatte!’’



E a proposito di pane il riferimento ai filoni, nel senso di marinare la scuola, è d’obbligo per la quinta V quando arrivava la bella stagione e si finiva per decidere di raggiungere la gravina, il Pantano, per fare un bagno nel torrente tra rane ( u’ maravett) e pesci o di raggiungere l’invaso dello Jurio per una traversata fino alla cascatella. Altri tempi per una consuetudine finita su riveste nazionali specializzate in cronache italiane. “ I filonisti più attivi erano Gianni Lambertini,Franco Signorelli,Nicola Chita e se ne andavano giù al Pantano per un bagno, nella Gravina a catturare i cani, dietro al mulino Padula. Quanto a me feci il primo filone in quinta elementare. Non prima perché avendo fratelli più grandi, senz’altro mi sgamato e le avrei prese. Quella volta mi convinsi e facemmo filone. Oltre a me Signorelli, Lambertini, Chita, Flumero , Monaciello, Logallo, Nicoletti. Lasciammo le cartelle sotto alcuni cespugli sulla murgia di via Cererie, dove è adesso la caserma della Polizia Stradale, e da dietro al Carcere scendemmo giù alla gravina. Era maggio e si ‘sckattava’’ (scoppiava) di caldo. Raggiungemmo il Pantano(località tre Ponti) e facemmo il bagno nudi, come era abitudine per tanti. E mica avevamo l’orologio? Da scuola si usciva alle 13.15-13.30 e dopo un’ora abbondante a Piccianello scattò l’allarme di casa in casa perché mancavano otto ragazzi. Noi. Così le nostre madri si mobilitarono passando di casa in casa. La mamma di Signorelli, la signora Irene, da via Istria passò in vico Istria da mia madre ‘’Cecetta’’ Felicetta chiedendo se si fosse ritirato ‘’ Fugghjt’’ (tuo figlio). Risposta negativa e andarono a bussare da ‘’ Fruscklucckj’’ la mamma di Logallo e così si scoprì che nessuno si era ritirato. E a questo punto furono i nostri padri che cominciarono le ricerche a tutto campo. Mio fratello Franco (buonanima) disse a mio padre di non perdere tempo perché eravamo andati a fare il bagno al Pantano. Vero! finchè i nostri padri non ci intercettarono nel tardo pomeriggio alla salita di San Vito, mentre ci apprestavamo a raggiungere la fontanina della ‘mammara’ a san Pardo per lavarci. E qui prendemmo (meritate) un sacco di botte: avevamo fatto filone, senza avvisare nessuno e creando tanta apprensione nell’intero quartiere. Per me fu la prima volta che mio padre me le dava…perché era sempre mia madre a farlo. Presi due ‘’ricchioni’’ (ceffoni) in faccia e ‘’stampate ‘ngul’’ (calci nel sedere) finchè non raggiungemmo casa in via Istria. E quello fu il primo e unico filone della scuola elementare. Poi ne vennero altri alla media ‘’Francesco Torraca’’ ma quello è un altro capitolo’’



E certo, perché, a giugno- le scuole chiudevano il 30 giugno e riaprivano il 1 ottobre- la classe V B sostenne gli esami di licenza elementare e la integerrima maestra Maria Quintano chiuse un occhio per consentire anche a quelli che ‘’zoppicavano’’ di superarli e di iscriversi alla scuola media inferiore . ‘’ Benedizione vuole avere’’ commenta il ragazzo con la testa al gioco delle figurine Panini di Piccianello e della scuola elementare ‘’Guglielmo Marconi’’, che in pizzeria si è esibito con uno show sull’onda di ‘’ T’arrcurd?’’ (traduzione Ti ricordi?). “E tutti hanno ricordato – dice sorridendo Antonio Fazzino- che prendevo mazzate dalla maestra, in linea con la consegna ferrea di altri maestri di polso come Calicchio, Rotondo e altri’’. Amarcord a fin di bene con l’impegno a rivedersi davanti alla cara,vecchia scuola elementare ‘’ Guglielmo Marconi’’. Quanti ricordi per i ragazzi di Piccianello.



