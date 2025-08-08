Adelante! Vai Luciano, la Route 66 non lascia mai secco pancia e Lodola

E a giudicare dalla foto ricordo di una pompa degli anni Sessanta, proprio come gli anni della moto Guzzi 235 Gt con la quale sta percorrendo i 6600 chilometri da una costa all’altra degli Stati Uniti, il centauro ferrandinese Luciano Loizzo potrà andare con carta di credito per riempire il serbatoio del suo piccolo mostro rosso…e, naturalmente, la pancia. Visto che ha trovato finalmente l’alternativa della cucina messicana che è un segno di discontinuità con la filiera monotematica degli hot dog. La Route 66 è anche questo e ti riserva tante sorprese come il Museo della leggendaria strada, chiuso per mancanza di personale, quello delle auto abbandonate che farebbero gola ai collezionisti e la memoria di un libraio che ha donato a Luciano alcune cartoline. Niente affrancature. Arriverebbero a Ferrandina per il prossimo campionato di calcio della squadra rossoblù. Buon viaggio e alla prossima tappa.



DAL DIARIO DI VIAGGIO LUCIANO LOIZZO

“11a tappa, oggi 7Agosto, Springfield- S.Louis, quasi finita sono a 36 miglia dal centro, va be ho fatto 300 km, che dire da quando son partito e fino a fine tappa per quasi tutto il percorso ho fatto la route 66, tranne per un tratto, mi son trovato a fare un po di sterrato, mah.



Niente questa tappa forse è la più simpatica perché si vede un sacco di verde e prati di fronte alle villette e sembra che fanno a gara a chi la tiene più grande più bella più ,più , tranne in alcune stazioni o ex punti di sosta ci stanno un sacco di auto abbandonate . Sic. A me hanno fatto fare una polizza per un eventuale inquinamento del territorio, e qui vedo ogni tanto ma no ogni tanto, spesso auto, furgoni, pick up, e anche auto della polizia mi sembra che siano abbandonate. Dai lasciamo stare, comunque ho fatto un pit stop in un paesino simpatico, si chiama Waynesville, caratteristico, il libraio appena mi ha visto ha voluto darmi delle cartoline, simpatico, comunque c’era il museo della route, ma era chiuso per mancanza di personale, mah.., tanto per cambiare c’era un mc Donald, una cosa cinese, una vineria tedesca ed un locale messicano, mi sa che divento messicano, comunque si mangia un po decente, verso fine tappa ho preso un po di pioggia ma nulla di che, mi son solo bagnato e fermato bnt”. Buona notte al ”messicano” ferrandinese che va avanti fino alla meta.

