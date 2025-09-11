Addiopizzo travel, la cooperativa sociale che crea tour per dire no alla mafia

Siamo a Palermo, in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo, l’edificio teatrale lirico più grande d’Italia e terzo per ordine di grandezza, dopo l’Opéra National di Parigi e Staatsoper di Vienna. Non siamo qui solo per ammirare la maestosità architettonica di questo edificio, stiamo aspettando la nostra guida, Davide, della cooperativa sociale e tour operator “Addiopizzo travel”, che si occupa di turismo etico per chi ha voglia di scoprire luoghi e storie più significative della lotta alla mafia. Facciamo un passo indietro, “Addiopizzo” nasce nel 2004 con l’idea di sostenere le attività commerciali palermitane a dire addio al pizzo e non sottoporsi più alle pretese della malavita locale. Un gruppo di ragazzi, una sera, si riunisce per tirare giù un business plan per esaudire il sogno di aprire un’attività commerciale. Nello stilare la lista delle varie spese da sostenere per avviare il loro business, in maniera del tutto automatica includono anche la tassa illegale del pizzo, un gesto talmente automatico che accende una discussione all’interno del gruppo, un confronto che li porterà a rispondere attivamente contro questo fenomeno così radicato ed accettato, da sembrare la normalità. Nella stessa notte, le strade della città saranno tappezzate di piccoli adesivi listati a lutto con la frase: “Un intero popolo che paga il pizzo, è un popolo senza dignità”. Partiremo da qui, il Teatro Massimo è uno dei luoghi di risposta alla mafia più importanti di Palermo, oggetto di anni di speculazione edilizia per mano di Cosa Nostra, che ha procrastinato il restauro per circa 23 anni. I lavori infatti sono iniziati nel ’74 e terminati solo nel 1997 (anno di riapertura al pubblico), grazie ad un nuovo finanziamento e alla spinta dell’allora amministrazione comunale a guida di Leoluca Orlando: <<un giorno che è storia della nostra città ma che è patrimonio quotidiano di tutti>>. Il tour prosegue a piedi verso il Muro della Legalità, un murales in cui vengono raffigurati alcuni dei simboli più importanti dell’antimafia: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre, Boris Giuliano, Peppino Impastato, Pippo Fava. Tra questi anche altri tre personaggi – Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia e Letizia Battaglia – che, con i loro racconti e le loro opere, sono stati sempre in prima fila nella lotta per la legalità. Il luogo è curato e tenuto in manutenzione dalla stessa cooperativa, che con l’ausilio di alcuni cittadini palermitani – in particolare di un simpatico anziano vicino di casa – riescono a darne sempre lustro. Questa passeggiata dà un senso di ritualità e di commemorazione, ogni passo è ponderato su qualcosa da esplorare, luoghi da percorrere che custodiscono storie importanti da conoscere. La nostra prossima sosta sarà in Piazza della Memoria, alle spalle del Tribunale, in cui si erge un memoriale per i magistrati assassinati da Cosa Nostra. Gli sforzi del Maxiprocesso e le operazioni di massima sicurezza messe in atto per garantire il normale svolgimento dei lavori giudiziari, sarà argomento principale della nostra nuova tappa. Poco più in là – percorrendo le stradine interne dei quartieri popolari, dal celebre e pittoresco Mercato del Capo – ha sede la Cattedrale, luogo di culto ed ombre. Qui, infatti, abbiamo affrontato le dure questioni dei rapporti tra mafia e chiesa cattolica, ma soprattutto della storia e l’impegno nel sociale di Don Pino Puglisi, che con il suo oratorio ha dato speranza a tanti bambini che nel quartiere Brancaccio erano destinati ad essere braccia per la criminalità organizzata. È proprio qui, nella Cattedrale, che sono custodite le sue spoglie. Lungo il nostro percorso, abbiamo conosciuto tante attività che aderiscono alla campagna del consumo critico, esponendo il logo “Pago chi non paga”, sono proprio quei commercianti che a testa alta e con coraggio hanno deciso di uscire dal tunnel della paura e dell’omertà, optando per la via del dissenso per dire assolutamente NO al racket delle estorsioni. Il comitato ha redatto una mappa pizzo-free in modo da orientare i consumatori nella scelta delle attività che aderiscono alla rete, potete trovare ulteriori info al seguente link: https://addiopizzo.org/cosa-facciamo/. Mentre, per aderire ai tour di Addiopizzo travel, potete consultare il sito al seguente link: https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=ricercavacanze&sort=4&hl=it.

Il nostro viaggio, invece, finisce proprio in questo racconto. Essere stati parte di questo meraviglioso tour, ha consolidato due certezze: la bellezza della libertà e la necessità e l’importanza di resistere.