A Creta con la benedizione del prete e ora Gavdos

Ha portato bene la benedizione del prete ortodosso prima dell’imbarco per l’isola di Creta, con la traversata in traghetto sull’azzurro mare, e l’approdo per il meritato riposo e la consueta cena in albergo con quella miriade di insalate greche, dove olive, formaggi, pomodori, peperoni e un filo di olio di oliva riportano ai sapori mediterranei. Per Luciano Loizzo da Ferrandina e Francesco Fiorini da Crema stamattina, 24 luglio, è il gran giorno per coprire quei 100 chilometri che porteranno alla meta di Gavdos, il punto estremo dell’Europa nel Mediterraneo. D’obbligo pigiare sull’acceleratore della Lodola Guzzi 235 Gt del 1960 e della Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970 sulle note di ” Andavo a 100 all’ora” di Gianni Morandi, per tagliare il traguardo. Pronto lo striscione di pace ferrandinese da srotolare…

