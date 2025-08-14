600 km in due giorni. E Luciano in Ohio si gode la vista del lago Erie

Il paesaggio dell’Ohio e, soprattutto, di

Cleveland può sembrare monotono come un lungo vialone delimitato a destra e a sinistra dai numeri civici che superano le 30.000 villette da ambo i lati. Ma per Luciano Loizzo e la sua ”Lodola” Guzzi 235 Gt del 1960 va bene così, tra una spruzzata d’acqua e la stanchezza che invita al riposo. Rinviando al giorno dopo la visita alle attrazioni del posto come il Cleveland Museum of Art, la Cleveland Orchestra e il Rock and Roll Hall of Fame and Museum. Poi il paesaggio statunitense dove il business di para davanti: con i palazzi degli uffici, il casinò, la girandola dei fast food, spazi per il tempo libero e ”trabiccoli” per muoversi. Poi la 16^ tappa a Bellefonte, un nome e un programma, tra boschi e saliscendi fino al motel per riposarsi, fare rifornimento e sedersi a tavola. Non chiedeteci il menù, rischieremmo di azzeccarlo…



Dal diario di bordo di Luciano Loizzo

15 tappa Bryan- Cleveland, martedi12 Luglio , km 250, tempo caldo fino a Cleveland. gli ultimi km un po d’acqua, mi sono bagnato un pochino. L strada per un buon tratto costeggia il lago…e ..sembra più mare che lago…chiaramente è grande, per circa 30 km fino a Cleveland.Sonolle mega ville.Per tutta la strada ho iniziato a contare i nm civici per caso stai lì in moto…in pratica ho visto il civico 30 mila e fino a Cliv..sono sicuramente 30 mila villette ..quelle di dx più quelli di sx arrivano a 60 mila, in pratica a Clev.. e solo il lato Nord c’è più di qualcuno che sta bene..



Niente,ieri sera stavo un po stanco e mi sono addormentato, così Clev.. l’ho vista stamattina e niente di che. Ci sono I soliti “bestioni” e in più ho visto alcuni stabili abbastanza vecchi, vuol dire che ha i suoi anni, e buona notte…. Buon giorno.

Stamattina la 16a tappa. E’mercoledì 13 Luglio, tappa un po lunga per recuperare le

miglia ci siam fatti 400 km , in pratica meno ville, ma più boschi, chiaramente a non finire e per fine tappa mi sono fermato a Bellefonte, finalmente un po di curve salite e discese, ma comunque belli freschi, stop., bnt



