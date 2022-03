Sport e pace? Lo spirito olimpico sembra proprio accantonato dopo l’invasione russa dell’Ucraina per motivi e strategie arcinote, che alla fine fanno pagare solo ai civili lo scotto di una guerra insensata e con tanti lutti (non ancora finiti) sul campo.E a conferma della insensatezza di tanti protagonismi non potevamo, come fa il professor Lelio Camassa, citare l’esibizionismo patriottico di un giovane atleta russo alle parallele, comparso in tv con una esplicita ‘’Z’’ sulla maglietta. Nulla questio se l’avesse indossata sul campo di battaglia, come i carrarmati che portano quella lettera per indicare le iniziali del presidente ucraino Zelenski, obiettivo finale dell’invasione. Ma in una palestra e davanti a milioni di spettatori è fuori luogo. Il nostro atleta olimpico l’ha definita una imbecillata. Troppo buono. Quella ‘’z’’ comunque contrassegna due realtà dell’economia agricola collettivista della storia passata sovietica i ‘’ Sovchoz’’ e il ‘’ Kolchoz’’. Una z che per gli italiani significa zappare (in russo мотыга motyg). Non sarebbe male regalargli una nuova maglia con il nuovo emblema, da mostrare con fierezza sui campi di lavoro. Un quintale di grano da donare ai coetanei ucraini…



LE RIFLESSIONI DI LELIO CAMASSA

DIETRO LA LAVAGNA 8/3/22 Soldati da televisione

In un frangente storico decisamente poco sereno, qualcuno ha avuto la buona idea di rinvigorire la fiamma degli alterchi che la diplomazia internazionale, faticosamente e (sinora, pare) senza grandiosi risultati, sta tentando di comporre. Il riferimento è all’atleta russo I. K., su cui la damnatio memoriae si impone da sé, il quale ha reputato opportuno gareggiare per la Coppa del Mondo di Doha, alle parallele, con una bella e ormai famigerata Z stampata sulla canotta, inneggiando così all’invasione dell’Ucraina da parte dello Zar. Si tralasci il fatto che, speriamo simbolicamente, abbia dovuto chinarsi al più bravo collega ucraino, primo sul podio. Resta il gesto ‘da imbecille’ (Chechi dixit) perpetrato da uno sbarbatello di 20 anni, certo più avvezzo alle palestre che al campo di battaglia come, invece, tanti suoi coetanei morti inconsapevoli di andare a far la guerra. Se tale scelta è davvero farina del suo sacco, allora o il giovanotto aveva bisogno di un po’ di pubblicità con cui supplire alle carenze atletiche (e, dato il piazzamento, non è da escludere), o ha scelto deliberatamente di ridurre un’occasione di incontro come lo sport a un’opportunità di propaganda bellica, che notoriamente con il primo ha, o dovrebbe, avere poco a che fare. Augurandogli di non perdere nessuno a causa del conflitto, vorrei ricordargli le parole che, durante la Grande Guerra, annotò sul proprio taccuino tal Giuseppe Ungaretti, interventista (come il baldo atleta russo) e volontario al fronte (non come il baldo atleta russo): ‘di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto / neppure tanto / ma nel cuore / nessuna croce manca / è il mio cuore / il paese più straziato’, detto da uno che ha scelto di andare a combattere e scriveva fra una fucilata e l’altra. E quindi, in bocca al lupo per le sue imprese a questo pargolo di Putin.