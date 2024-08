Volt in allerta: al Comune di Matera occhio ai doppi giochi

La giunta Bennardi quater è alla prova della verità del voto in consiglio, per quel passaggio non ancora consumato, dopo sei inutili tentativi, di procedere alla elezione della presidenza dell’assemblea di Maria Cristina Visaggi ( Campo democratico) in sostituzione di Francesco Salvatore ( M5s) dimessosi nel giugno scorso. Una intesa di maggioranza, che avrebbe dovuto portare in giunta lo stesso esponente pentastellato, per ora rimasto nel ”limbo” visto che il sindaco Domenico Bennardi ha eletto una giunta di otto assessori. tenendo per sè- e in attesa che la situazione si evolva- deleghe pesanti come Turismo e Casa delle Tecnologie. Volt, che aveva condiviso la prima fase politica nata dal voto del settembre 2020, esprime critiche senza sconti per nessuno. E mette la città sul ” Chi va la?” su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, se la maggioranza dovesse avere problemi di numeri. “Sarebbe deleterio -scrive Volt”-che qualche forza politica di opposizione si insinuasse nelle debolezze della minoranza-Bennardi: la città ha più volte dimostrato di saper svelare e punire doppi giochi e ambiguità politiche”



COMUNICATO STAMPA

IL BESTIALE FALLIMENTO DELLA MINORANZA BENNARDI-SANTOCHIRICO

Nemmeno il tempo di annunciare la farsa della nuova giunta, che un altro pezzo della ex maggioranza che sosteneva Bennardi si è staccato, con il Partito socialista che ha dichiarato nero su bianco di non farne parte.

Quella che doveva essere l’Amministrazione del cambiamento e della nuova politica, l’Amministrazione che avrebbe portato pulizia, trasparenza e competenza, è caduta in una spirale mai vista di mala politica. La data di inizio dello sfascio senza fine al quale stiamo assistendo è da fissare nel momento in cui nasce l’accordo Bennardi-Santochirico, con tutto un contorno di cambi di casacca di consiglieri comunali che nulla ha di politico (e adesso che il sedicente Campodemocratico si è disintegrato, con tanto di minacce di esposti, non è escluso che l’arcano venga svelato).

Siamo rimasti orgogliosamente fuori dai giri: di poltrone, di stipendi, di incarichi, di affidamenti, di bandi…, e abbiamo invece scelto la strada della coerenza e della buona politica, che oggi possiamo rivendicare con fierezza.

Da quel momento, dal giorno dell’accordo Bennardi-Santochirico, è stato tutto un nebuloso susseguirsi di delibere e determine che la città sta pagando a caro prezzo, nella totale assenza di progettualità e strategia se non quella di mettere le mani sul potere: bisogna tenere gli occhi ben aperti ed evitare che questa pseudo-politica arrivi anche ai cosiddetti “contenitori culturali” (con una attenzione tutta particolare alla gestione del cine teatro Duni) ai quali è stata dedicata l’unica iniziativa pubblica di Campodemocratico nel luglio di due anni fa.

Da allora, una serie di insuccessi e di fallimenti politici. L’ultimo deve ancora consumarsi: portare la consigliera Visaggi sulla poltrona di presidente del consiglio comunale.

Persino il rappresentante del gruppo territoriale del M5S ha voluto prendere le distanze da tutto questo, ed in primis dai suoi eletti. E sarebbe deleterio che qualche forza politica di opposizione si insinuasse nelle debolezze della minoranza-Bennardi: la città ha più volte dimostrato di saper svelare e punire doppi giochi e ambiguità politiche.

Matera, 04 agosto 2024