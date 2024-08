Under 16 a tifare Matera nel derby e la sciarpa la regala la società

L’iniziativa è di quelle accattivanti…una sciarpata lunga decine di metri in Curva Sud per un abbraccio ideale tra tifosi under 16 e atleti biancoazzurri. L’idea è della società guidata dal presidente Stefano Tosoni in vista del partita di esordio del campionato di serie D, girone H, con il Francavilla in Sinni. E per averla, biglietto alla mano per entrambi, per i giovani tifosi accompagnati da un genitore. Si parte con la sciarpa…poi si vedrà-



COMUNICATO STAMPA

Un’emozionante “sciarpata”, coinvolgendo particolarmente i giovani tifosi materani, per sostenere i giocatori in vista del derby lucano contro il Fc Francavilla sul Sinni.

Con questo spirito, il presidente di Fc Matera Stefano Tosoni e il co-presidente Salvatore Pagliuca hanno opzionato la disponibilità di 100 sciarpe biancoazzurre dalla Curva Sud per un’iniziativa pensata per i tifosi Under 16.

Infatti, in occasione della prima giornata di Campionato di Serie D – Girone H, in programma domenica 08 settembre 2024 allo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”, la società regalerà le sciarpe ai primi 100 tifosi Under 16 paganti, accompagnati da genitori paganti.

Sarà, dunque, un significativo momento di incoraggiamento per gli uomini allenati da mister Ciullo, oltre che una preziosa occasione per scrivere una storia biancoazzurra da vivere insieme per l’intera stagione 2024/25.