Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha consegnato questa mattina a nome della città una targa di riconoscimento alla signora Dora Lambertini Tataranni, titolare e pasticcera del Bar Tripoli per i 60 anni di storia dell’attività.

Nel corso del colloquio, il Sindaco ha ricordato il motivo per cui lo storico bar, che si affaccia in Piazza Vittorio Veneto, è intitolato alla città di Tripoli: “Negli anni ’30 un gruppo di materani vinsero il quarto premio alla lotteria collegata alla gara automobilistica “Gran Premio di Tripoli”. In onore di questa vincita – ha ricordato de Ruggieri – i proprietari dell’attività intitolarono il bar alla città di Tripoli”.

Al termine della breve cerimonia la consegna della targa alla signora Dora e ai figli Rosa e Maurizio che portano tuttora avanti la tradizione di famiglia, su cui è incisa la frase: “A Maria Addolorata Lambertini Tataranni, titolare e pasticcera del Bar Tripoli, per aver regalato alla città di Matera 60 anni di gustose dolcezze”.