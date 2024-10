Una ‘’Serenata’’ al Mercadante per la Festa del pane

A infornarla, in questo caso a eseguirla,l’orchestra ‘’Saverio Mercadante’’ di Altamura su musiche del maestro Damiano D’Ambrosio nell’ambito del programma per la Giornata mondiale del pane, che vedrà la città del pane doc presentare anche altri prodotti della filiera della panificazione. Musica per il palato…e a teatro, giovedì 17 ottobre, per il cuore e l’anima tra note, cori, letture e fotografie. Naturalmente occorre prenotarsi. Ingresso gratuito



L’ANNUNCIO

In occasione della “Giornata Mondiale del Pane”, promossa dal Comune di Altamura, il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP, ha organizzato – con il sostegno della Regione Puglia – il concerto “Serenata per la cucina italiana”, che si terrà Giovedì 17 ottobre p.v. alle ore 20.30 nel Teatro Mercadante di Altamura. Musiche di Damiano D’Ambrosio, Orchestra Saverio Mercadante , Direttore Maurizio Dones, con la partecipazione del Coro di voci femminili Saverio Mercadante, M° del coro Alfredo Luigi Cornacchia .



Presentazione del musicologo Dinko Fabris .

Durante l’intervallo saranno proiettate le foto in b.n. di Nicola Nuzzolese “Pane Nostro” [1978], testi di Piero Castoro, voce recitante Mariapia Leone.

Ingresso gratuito con prenotazione [cliccare sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serenata-per-la-cucina-italiana-1045084755637?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl ]

Vi aspettiamo !