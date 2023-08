un ferragosto scorso

Era un ferragosto brumoso, bigio ma senza l’agitazione dei temporali; la nebbia si era aggrumata sulla città, e la opprimeva il cielo bianco, accecante. Non avevano ancora smantellato gli alberi in piazza Vittorio Veneto – doveva essere verso la fine degli anni ‘80 –, il monumento stava ancora al centro, un isolotto a dividere le vie, e gli alberi in fila facevano piovere mille ghiande sui marciapiedi. Ricordo che sui corti ferri di contorno all’aiuola ci si poteva scomodamente sedere, all’ombra, mancando allora panchine, e non ci si immaginava di star seduti sopra al gran vuoto del Palombaro.

Anni. La nostalgia non c’entra nulla, è solo una maniera di montare ricordi e immagini impiantandone di nuove su sfondi stabili, o di vecchie su sfondi inventati, e si sa che lo sfondo, quello vero, per sua natura, dura più a lungo di ciò che vi accade, mentre svaniscono in fretta i fotogrammi del reale, se mai impressi in qualche dove. Ma stavolta anche lo sfondo è diverso: in quella piazza sono cambiati gli arredi, scomparsa l’ombra delle piante, mutate le frequentazioni, sradicate le consuetudini un po’ provinciali del passeggio domenicale per gli incontri e il pacchettino delle paste; perdute le tinte degli abiti da festa, le dinamiche sociali dello stare sul marciapiede del Tribunale o su quello del monumento, o sotto gli alberi, o coi vecchi al fontanino; perduti i grappoli d’ombre in terra dei capannelli che si componevano e disfacevano per ripetere le stesse frasi pochi metri più avanti, compunte le signore coi capelli arrotolati in casa, allegri i maschi, le cravatte col nodo grosso intonate e strette.

Per antica tradizione il 15 agosto per le vie della città ci passa la banda della festa dell’Assunta – così credo si chiami il Ferragosto dei preti; al giorno d’oggi gira un po’ al centro e poi nelle viuzze dei Sassi per i turisti; anni fa invece i Sassi erano deserti e non ci andavano musici in quelle vie o forse solo vi partivano, facendo capo alla chiesa che – intitolata proprio a quella dea – probabilmente li ingaggia.

L’ombra degli alberi per quel giorno non serviva e c’erano in ogni modo pochi uomini a cercarla, ciascuno da solo, il vestito buono; nessuna donna: tutte in cucina per la pasta al forno; nessun giovane. Fuggiti in tanti verso le spiagge malgrado il grigiore, la città era silenziosa e come sospesa. Gironzolare al mattino per le strade del centro semideserto ricordava il set di certe pellicole distopiche, quelle del genere umano scomparso, quelle dell’angoscia a poco prezzo, nondimeno l’atmosfera era serena e un po’ sonnacchiosa come si conviene. Dopo il Museo, Marco mi salutò dall’uscio di un bar alla moda in quei tempi, mormorò qualche frase mesta sulle spiagge lontane per lui che aveva da lavorare, e invece del caffè mi porse un bicchiere ghiacciato di liquore bianco con molta menta e altri profumi che presto si sparsero giù per le vene assieme al rum. La menta e il ghiaccio presto corressero il tono termico del corpo e mi ritrovai come volando in piazza, e le ali ai piedi vennero dall’eco della banda che si sentiva suonare in lontananza.

La raggiunsi accanto al monumento e proprio allora smisero di suonare: si era concluso il brano e la nebbia cominciava a gocciolare. Straniti, i suonatori si tolsero la berretta per osservare il cielo che da bianco ingrigiva in fretta. Pioveva e si corse tutti sotto i portici della prefettura. Dalle tasche volarono fazzoletti: per lustrare l’ancia dei clarinetti, per asciugare la testa sotto il berretto, per il naso; i fiati scrollavano l’umido del soffio dalle trombe, la cassa in terra col mazzuolo e la bretella, i piatti vibrarono ancora prima di assopirsi. Sigarette e chiacchiere in crescita con l’aumentare di rifugiati riempirono per qualche attimo le arcate del palazzo governativo e presto rimase il silenzio, oltre il ticchettare della pioggia sulla strada. Così, un uomo con i capelli bianchi ravviati a onde, con un gesto del mento in fuori e uno del capo con uno scatto verso il basso, senza parole, esortò il capo banda il quale a sua volta, un gesto di testa ai suonatori e un rotolar della mano nell’aria, senza parole trasmise l’ordine alla banda. In posa, al riparo, ma allineati come nel marciare, cominciarono a suonare, prima i fiati bassi con la cassa e poi insieme i clarinetti e i piatti che scandivano la marcia, finché non comparve il corno e l’uomo del basso tuba si aggiustò gli occhiali prima di pompare con le guance nell’ottone che stringeva come fosse un bambino indocile. E il flauto e il ritornello dei clarinetti trascinavano i cuori nella parte alta dell’edificio assieme alle note più profonde che subito ritornavano dall’alto come fosse la risposta di un’altra orchestra infine chiamata in causa da un nuovo gesto del maestro che con le sopracciglia, intento pure lui a soffiare nell’ancia, dirigeva i tempi e gli ingressi, le pause e le battute. Il portico era una cassa armonica perfetta, la musica raggiungeva la mente attraverso ogni poro della pelle, grazie a quella insperata acustica favorevole. Un uomo si passò la mano sul braccio forse per nascondere la pelle d’oca con lo stesso pudore virile di uno che invece guardava in alto, gli occhiali scuri. Un omone, i piedi fissi in terra, ondeggiava la pancia come volesse anche lui suonar marciando. La musica che riempiva quella galleria, la sorpresa dello stare insieme, sconosciuti, il brivido della festa e lo scherzo della pioggia fuori posto, l’umana voce dei clarini … la commozione aveva contagiato il portico intero. Rapidissimo mi passai il dorso sui lucciconi e mi avvicinai al Maestro per ringraziarlo.

Era Cuore abruzzese, marcia sinfonica di Giovanni Orsomando, il famoso clarinettista e compositore appena scomparso, mi volle spiegare, forse colpito dalla mia giovane età. Sai, aggiunse, è il padre della presentatrice TV Nicoletta Orsomando. Un grande, un grande.

Un brano bellissimo che ancora mi emoziona, forse per sua dote, forse per il ricordo di quel giorno che si può ascoltare qui-

Oggi è un Ferragosto senza nubi, qualche velatura. La banda ha suonato fra i Sassi, la galleria del prefetto è rimasta vuota, il sole si riverbera sulla pietra bianca, tavolini da bar traboccano in ogni dove sulla piazza rovente, centinaia di persone vagano per le vie, guardano, spesso non vedono, più spesso non sanno; Marco non so più dove sia, quel bar è chiuso da anni, in certe vie le pareti accanto a negozi in cui nessuno entra sono tappezzate di paccottiglia bengalese che nessuno compra.

Il maestro Orsomando era campano, artista sensibile e prolifico, amava l’Abruzzo per qualche sua ragione, avrebbe amato Matera per mille ragioni, se l’avesse visitata 35 anni fa.