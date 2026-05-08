Tregua tra Russia e Ucraina per la celebrazione a Mosca della vittoria sul Nazismo.

La Giornata della Vittoria, ogni anno rappresenta una delle ricorrenze più importanti per il popolo Russo e la sua storia. Si tratta della commemorazione della sconfitta della Germania nazista durante la II Guerra Mondiale, con una resa firmata a Berlino nella tarda serata dell’8 maggio 1945, già 9 maggio per l’ora locale a Mosca. Una celebrazione conosciuta in tutto il mondo per la sua parata militare sulla Piazza Rossa, al lato del Cremlino che quest’anno, però, si prevede avrà un svolgimento più sobrio. Per l’occasione la Eussia aveva annunciato una tregua unilaterale. Poco fa, anche il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ordinato all’esercito di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata in questa giornata. Lo ha fatto a seguito dell’annuncio degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di tre giorni tra le due nazioni, con un apposito decreto: “Per tutta la durata della parata, dalle 10:00 ora di Kiev del 9 maggio 2026, l’area della Piazza Rossa sarà esclusa dal piano per l’uso delle armi ucraine.” La Russia -dopo l’annuncio di Trump- ha nuovamente confermato la tregua tra il 9 e l’11 maggio oltre ad uno scambio di mille prigionieri di guerra con l’Ucraina con una dichiarazione del consigliere diplomatico del Presidente russo, Yuri Ushakov: “Confermo che la parte russa accetta l’iniziativa proposta dal Presidente americano Donald Trump per un cessate il fuoco per uno scambio di prigionieri di guerra tra la Russia e l’Ucraina.” La speranza è che possa essere l’inizio di un dialogo che porti finalmente alla fine di questo conflitto.

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