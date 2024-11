Tranquilli niente Ztl ”natalizia” ad Altamura. Se ne riparla a febbraio 2025

Per gli abituè dell’auto a tutti i costi in centro,per necessità o per abitudine, un rasserenante sospiro di sollievo… L’esperimento di zona a traffico limitato nel centro della città murgiana, annunciato per i 1 dicembre, e in via sperimentale, è rinviato al 1 febbraio 2025. Alla base del rinvio motivi di opportunità, per realizzare gli stalli da riservare ai residenti. Nel frattempo vale l’invito a utilizzare, per quanto possibile, i mezzi pubblici, alternativi o a raggiungere il centro a piedi. E’ tutta salute…



Comunicato

Rinvio al 1° febbraio 2025 per la sperimentazione della ZTL H24

In data odierna, in considerazione delle osservazioni del Comando di Polizia Locale, la Giunta comunale, con delibera n. 184, ha disposto il rinvio della sperimentazione della ZTL h24 a decorrere dal 1° febbraio 2025, fino al 31 luglio 2025.

Il rinvio si è reso necessario per consentire al Comando di ultimare le procedure per l’istituzione degli ulteriori stalli di sosta riservati ai residenti del centro storico, nonché il censimento delle autorizzazioni al transito degli effettivi residenti. Inoltre, si sta provvedendo all’acquisizione e posa in opera di fioriere e dissuasori di sosta da collocare all’interno dei claustri e delle piazze per inibire le soste dei veicoli.

Avviso di allerta meteo.

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 del 29 novembre e per le successive 36 ore. Evento previsto: “Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca”.

Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali:

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3550-protezione-civile-regione-puglia-allerta-meteo-per-il-29-e-30-novembre-2024-e-1-dicembre-2024