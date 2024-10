Torrisi nuovo tecnico del Matera. Attesa per primo allenamento

Risolta in 24 ore o quasi la crisi della panchina biancazzurra, con la nomina dell’allenatore siciliano Alfio Torrisi, che subentra a Salvatore Ciullo esonerato domenica scorsa dopo la sconfitta interna con il Martina Franca. Il tecnico, che vanta un interessante curriculum in serie D e C con squadre siciliane, l’ultima quest’anno in avvio di campionato con il Trapani, guiderà la squadra biancoazzura domani 29 ottobre allo stadio ‘’ XXI Settembre- Franco Salerno’’ per il primo allenamento, in vista della trasferta a Palma Campania contro la Palmese. I tifosi, la società attendono una prova di orgoglio, per far punti e risalire la classifica. Buon lavoro al nuovo allenatore. E auguri al nostro giovane portiere Thomas Brahja, convocato nella nazionale dell’Albania under 21, per lo partita contro i pari età della Moldavia in programma il 15 e il 18 novembre.



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera annuncia che Alfio Torrisi è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

Classe ‘82, Torrisi è un allenatore molto preparato, protagonista in pochi anni di un’ascesa straordinaria, dalla terza categoria fino alla serie C.

Dopo le parentesi con Sporting Trecastagni, Massiminiana e Nicolosi, Torrisi inizia ad attirare le attenzioni nel suo periodo all’Aci Sant’Antonio. Poi, il mister siciliano conduce una brillante stagione alla guida del Paternò in Serie D che vale il salto in una big, al Trapani. Nella prima stagione in terra trapanese, il mister centra l’ingresso ai playoff ottenendo la vittoria della competizione. L’anno successivo, sempre al timone dei granata, la sua guida contribuisce alla promozione diretta in Serie C con una meravigliosa cavalcata sportiva. Quest’anno, Torrisi ha cominciato la stagione con il Trapani in Serie C e, nelle scorse settimane, è stato accostato a diversi club di categoria.

Ora, il tecnico è pronto per una storia biancoazzurra da vivere insieme. Mister, benvenuto nella città dei Sassi!