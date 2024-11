Torna in tv lo Zecchino d’oro con Carlo Conti . Quanti ricordi… e una lucana Mariele Ventre

Piccoli cantanti, discoli (ed è giusto che sia così) e tanta pazienza nel portarli in finale per una esibizione che coinvolge famiglie, insegnanti e chissà ”cacciatori di talenti” che guardano con interesse ai potenziali cantanti e artisti di domani. Lo zecchino d’oro, organizzato dall’Antoniano di Bologna, ha portato negli anni una ventata di simpatia in Tv e figure che sono rimaste nel cuore e nei ricordi della gente, a cominciare dalla lucana Mariele Ventre.

Fu La direttrice del coro per una lunga stagione, nata a Bologna, ma figlia di lucani: il papà Livio di Marsico Nuovo e la madre Maria di Sasso di Castalda. E poi Cino Tortorella, presentatore nelle vesti del Mago Zurlì che cercava di riportare sulla retta via lo scolaretto ripetente ” Enrichetto” interpretato da Peppino Mazzullo, voce storica del personaggio Topo Gigio. Pagine del passato. Ora tocca al noto presentatore Carlo Conti, che condurrà Sanremo 2025, condurre le giornate dello Zecchino d’oro.Venerdì 29 e sabato 30 novembre con le semifinali e con la finale domenica 1° dicembre, sempre al pomeriggio, in diretta su Rai 1!



Ecco le canzoni in gara, riportate sul sito ufficiali dello Zecchino

“Il principe Futù” (Musica e Testo: Giulia Luzi e Massimo Zanotti) cantata da Greta, 9 anni, di Oleggio (NO) insieme a Riccardo, 9 anni, di Marsala (TP) e con Ariel Grace, 9 anni, di Genova

“La bugia” (Musica: Rainer Monaco – Testo: Riccardo Capone) cantata da Maddalena, 7 anni, di Capodrise (CE)

“Gol! L’amicizia fa festa” (Musica: Francesco Morettini, Luca Angelosanti – Testo: Luca Angelosanti, Francesco Leombruni, Francesco Morettini) cantata da Vittorio Miguel, 10 anni, di Roma

“Coccodance” (Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli) cantata da Elisabetta, 8 anni, di Sassari

“Il magico viaggio di Marco Polo” (Musica: Red Canzian – Testo: Mario Gardini) cantata da Davide, 10 anni, di Roma

“Diventare un albero” (Musica: Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta – Testo: Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero) cantata da Anna Sole, 9 anni, di Voltana (RA)

“Il leone piagnone” (Musica: Sergio Cossu – Testo: Enrico Galiano) cantata da Carlotta, 7 anni, di Pavone Canavese (TO)

“Coccinella sfortunella” (Musica e Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Allegra, 10 anni, di Basiglio (MI)

“L’estate sta iniziando” (Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi – Testo: Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti) cantata da Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC)

“Un rospo nel bosco” (Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini – Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini) cantata da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari)

“Nonna rock” (Musica: Carmine Spera, Lodovico Saccol – Testo: Carmine Spera, Lodovico Saccol) cantata da Martina, 10 anni, di Trapani

“Jingle band” (Musica: Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi – Testo: Sara Casali, Alessio Zini) cantata da Kira, 8 anni, di Messina e da Francesco, 9 anni, di Lecce

“Per un pezzetto di terra” (Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Irene Menna) cantata da Beatrice, 6 anni, di San Giovanni Teatino (CH) e da Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (CT)

“Animal School” (Musica: Giancarlo Di Maria – Testo: Massimo Mazzoni) cantata da Delia, 6 anni, di Belmonte Calabro (CS) e Valentina, 7 anni, di Roma