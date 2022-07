Ti Piace la Mozzarella? Allora salviamo le Bufale”.

Nel titolo, che è anche il titolo della campagna di sensibilizzazione e informazione per cercare di sbloccare una situazione diventata insostenibile e- ricordiamolo- con un prezzo altissimo pagato da allevatori, allevamenti e dalla filiera, il coordinamento che da mesi protesta -e a ragione- in Campania, a Roma, ha organizzato per il 18 luglio un Bufalatour destinato a giornalisti, blogger e buongustai…che non vogliono assolutamente perdere sapori di una prelibatezza che non ha eguali. Il tour parte da un caffè fino al latte degli allevamenti della zona. Gianni Fabbris, che in passato, in Basilicata e non solo, abbiamo visto in prima linea lottare per altre situazioni anche stavolta farà sentire, spiegherà le ragioni di una vertenza, che ha già procurato troppi danni. Bufale e allevatori testimoni. La mozzarella va salvata. Una degustazione anche in consiglio regionale. Perchè ”No”? E vediamo chi oserà dire ca ” nu l’ piasce a’ muzzarella e’ bufala” e che ‘ n’copp’ a pizz” ci vanno solo le carte della ottusa burocrazia. Canta Napoli…

LA NOTA DEL BUFALATOUR

Come allevatori e contadini, ci riprendiamo la parola perché, se non lo facessimo,

altri lo farebbero per noi ed, allora, il falso uscirebbe dalle nostre bocche

Perché non si risolvono le zoonosi bufaline? Perché se c’è brucella, c’è business!

Cosa chiedono gli allevatori? Perchè non gli viene dato?

.

18 LUGLIO 2022 – #RACCONTIAMOLAGIUSTA!

BUFALA TOUR

Se gli animali si macellano e gli allevatori chiudono, per quale mozzarella festeggiamo?

Invito agli operatori della comunicazione, alla stampa ed a quanti sono interessati a capire

Mentre avanza la crisi nelle aree del Casertano in cui si concentra la produzione di latte da cui si

produce la mozzarella di bufala, cresce e si estende un movimento promosso dagli allevatori e dai

trasformatori artigianali che, preso atto del fallimento della Regione Campania, sta avanzando

proposte e sviluppando iniziative che squarciano il velo di disinformazione e disinteresse.

Gli allevatori rivendicano il diritto/dovere a continuare a garantire con il loro lavoro un prodotto si-curo

come hanno fatto da sempre mantenendolo legato al territorio e assicurando sicurezza ambien-tale e

alimentare. Il loro progetto si fonda su una alleanza forte di interessi con i cittadini per assicu-rare la

Sovranità Alimentare e le Comunità. Le loro proposte sono supportate dal pensiero scientifi-co indipendente

più avanzato, si fondano sul rispetto di norme che esistono ma che sono disattese in nome di fantasiose e

fallimentari interpretazioni e piegate da “atti amministrativi” utili alle lobbies.

Vi invitiamo ad una giornata con noi per visitare le aziende, conoscere chi vi lavora, guardare negli

occhi i nostri animali, parlare con i nostri

esperti, documentare la realtà.

Vi invitiamo ad un viaggio guidato fra il disastro delle iniziative regionali degli ultimi

anni e le ragioni delle nostre proposte.

Alla fine vi presenteremo la campagna internazionale per salvare le bufale, Terra di Lavoro e l’Agricoltura Artigiana, proponendovi

di esserne parte; vi chiediamo non di “fare

propaganda” ma, semplicemente, di raccontare la realtà contribuendo ad aprire i riflettori ed a squarciare il velo di bugie e silenzio

ww.altragricoltura.net/bufalatour | adesioni e contatti: 333 920 2228 (Peppe) salviamolebufale@gmail.com



IL PROGRAMMA

Ore 9.30 Caffè al Borgo Appio – Presentazione. Consegna dei materiali. Partenza

Ore 10.30 -Tappa nella Prima

Azienda

DI COSA PARLIAMO.

Quale è la posta in gioco. Chi

sono i nemici, quali sono i

rischi. Perché non si

risolvono BRC e TBC?

Come allevatori e contadini, ci riprendiamo la parola perché, se non lo facessimo,

altri lo farebbero per noi ed, allora, il falso uscirebbe dalle nostre bocche

Ore 12 – Tappa nella Seconda

Azienda

IL PROBLEMA.

Cosa accadrebbe se il Piano

progettato dalla Regione e dal

Ministero della Salute

continuasse senza cambiare

Ore 15 – Tappa nella Terza

Azienda

LE SOLUZIONI.

Cosa accadrebbe se le proposte

degli allevatori fossero ascoltate

ovvero come risolvere i

problemi

Ore 16.30 Borgo Appio – Attestato di partecipazione e Presentazione della Campagna

di comunicazione internazionale “Do you lake Mozzarella? Let save the Bufaloes”

BUFALA TOUR – #RACCONTIAMOLAGIUSTA

Gli strumenti, gli obiettivi, il metodo

Gli obiettivi:

Cinque gli obiettivi principali del BufalaTour 2022 (Area cluster della

Provincia di Caserta):

– offrire una lettura trasparente su quanto sta accadendo nel comparto della

filiera bufalina e della mozzarella, sui rischi e le opportunità

– far conoscere direttamente i protagonisti della filiera che stanno resistendo alle aggressioni speculative (gli allevatori e le loro famiglie)

– fornire schede e letture esplicative che documentino sia lo scenario se il

Piano della Regione Campania venisse attuato senza riforme sia quello che

si aprirebbe se fossero accolte le proposte degli allevatori

– spiegare i passaggi fondamentali delle proposte del Coordinamento

– presentare la campagna di comunicazione “Ti Piace la Mozzarella? Allora salviamo le Bufale”.

I prodotti attesi:

Due i prodotti concreti che verranno elaborati: una dispensa divulgativa, e un video informativo.

Verrà proposto il Comitato per la campagna internazionale di comunicazione che si insedierà il 28 luglio a Roma.

A chi rivolge:

Due i soggetti cui si rivolge il BufalaTour 2022: gli operatori della comunicazione territoriali e nazionali

(giornalisti, videomakers, bloggers, ecc..), i cittadini e i rappresentanti di Associazioni, sindacati, movimenti

interessati a capire quanto sta accadendo ed a conoscere la realtà

Chi sono “i divulgatori”:

Il Tour è organizzato dal Gruppo di Comunicazione del Coordinamento Unitario in collaborazione con

IafuePerlaTerra (la web/radiotv dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare). Nelle diverse tappe

interverranno allevatori e allevatrici ed esperti attivati dal Soccorso Contadino, dalla Rete dei Municipi Rurali,

dall’Osservatorio Tecnico Scientifico sul Patrimonio Bufalino oltre che dalla diverse Associazioni e Movimenti

che compongono il Coordinamento Unitario

Il metodo:

Appuntamento a Borgo Appio (Grazzanise) alle ore 9 per muoversi insieme e recarsi nelle tre tappe previste in tre

diverse aziende e tornare entro le 16.30 a Borgo Appio per le conclusioni. I mezzi con cui ci muoveremo saranno

proporzionati al numero degli iscritti a partecipare.

Le tre tappe in azienda (più l’arrivo e la partenza) sono tematizzate per argomenti e si svolgono sia incontrando gli

allevatori in stalla sia fruendo di alcune brevi “lezioni esplicative” di esperti che illustreranno le schede che

verranno fornite. Per ogni sessione viene compreso lo spazio adeguato per domande e interlocuzioni. Gli operatori

video potranno documentare tutta l’iniziativa. Al ttermine viene rilasciato un attestato di partecipazione e proposta

la partecipazione al Comitato promotore della Campagna di comunicazione.

Durante la giornata sono previste Pause Caffè, Aperitivo e Pranzo.

Come partecipare::

La partecipazione è aperta e gratis. OccorRe, però, iscriversi per tempo (entro il 15 luglio) in modo da poter

predisporre per tempo gli aspetti logistici e organizzativi. Per Partecipare:

Inviare una mail a salviamolebufale@gmail.com | oppure tel. e whatsapp a Peppe Pagano ( 333 920 2228)

Info e aggiornamenti: www.salviamolebufale.it/tour22