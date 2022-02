Alcune bandiere deteriorate dal maltempo sono state sostituite ma sul Palazzo dell’ex Convento di Santa Lucia, in piazza Vittorio Veneto, che ospita gli uffici della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” manca il vessillo o the flag (se vi piacciono gli anglicismi) della ”Città del Vaticano”. Il piccolo, ma grande Stato della Cristianità, presente nei centri grandi e piccoli del nostro Paese. A Settembre poi Matera ospiterà il Congresso eucaristico nazionale con la visita, annunciata, di Papa Francesco. Non sarebbe male provvedere per tempo…E già che ci siamo anche la Repubblica del Titano, San Marino, che fa parte della nostra Penisola merita l’esposizione del vessillo. Per Giovanni Oliva,dirigente a tutto tondo, sensibile a valutare e ad accettare consigli, l’ occasione per lavorare a una giornata delle bandiere e delle tante città che con Matera condividono il titolo e la funzione di capitale della cultura e di un segno identitario come i vessilli che garriscono al vento.