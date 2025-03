Sesso con prenotazioni sul web…Ma a Matera i carabinieri scoprono tutto

Non è la prima che viene messa la sordina al mestiere più antico del mondo,tollerato, sostenuto o perseguito a seconda di popoli e dei governi di questa o quell’epoca. In Italia pratica e sfruttamento della prostituzione sono un reato e pertanto si procede di conseguenza. A farlo i carabinieri della Compagnia presso il comando provinciale, che hanno notificato due informazioni di garanzia e una denuncia in stato di libertà nei confronti di tre donne straniere e proceduto al sequestro di un appartamento dove si svolgeva l’attività. Un locale al pianterreno, prossima a una zona di intenso traffico, e con un andirvieni di persone che – alla lunga – ha insospettito non poco. I carabinieri sono risaliti alle modalità organizzative e del sesso a pagamento. Passaparola a parte quel porto di mare che è il web consente di prenotare un appuntamento di sesso a pagamento. Attività bloccata. Ma l’attività redditizia di filiera per l’antico mestiere troverà nuove forme e luoghi per soddisfare la domanda…

DUE PERSONE RAGGIUNTE DA AVVISO DI GARANZIA, UNA TERZA DENUNCIATA A PIEDE LIBERO, E UN IMMOBILE POSTO SOTTO SEQUESTRO.

I Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, hanno portato a termine un’operazione notificando due informazioni di garanzia, procedendo anche ad una denuncia in stato di libertà, nei confronti di tre donne straniere, eseguendo contestualmente il sequestro di un appartamento al cui interno si svolgeva l’attività di meretricio.

In particolare, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, hanno avuto inizio a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che, avendo notato uno sospetto via vai di uomini, all’interno di uno stabile, avevano avvertito i Carabinieri. I servizi di osservazione svolti nei pressi del luogo indicato consentivano di accertare che all’interno dell’abitazione erano presenti donne di nazionalità straniera che offrivano rapporti sessuali a pagamento. Ulteriori accertamenti portavano a stabilire il “modus operandi” con il quale le donne oggetto dell’indagine gestivano l’attività di prostituzione attraverso la pubblicazione di annunci su siti online, ricevendo direttamente le richieste dei clienti per poi indirizzarli presso l’abitazione ove le connazionali venivano sfruttate sessualmente.

Nel corso dell’indagine, veniva altresì emesso un provvedimento di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera sull’abitazione utilizzata per le attività di prostituzione.

Si precisa comunque che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.