Seravezza con un ”R” in meno e con un fan anche da Matera…

Benedetto giuoco del calcio che ti fa scoprire luoghi, nomi e tradizioni della piccola, grande Italia dal cuore antico, come avrebbe detto Gianni Brera quell’ironico giornalista sportivo dalla memoria lunga dalle colonne della Gazzetta del Sport o dai microfoni della ”Domenica Sportiva”. E così la squadra di calcio del Seravezza, la squadra toscana della città Medicea e del Marmo, che è terza in classifica nel campionato di Serie D girone E, spinge subito a trovare un legame con il concittadino Serravezza Antonio. Una ” R” in più… ma non sappiamo se all’anagrafe, con le trascrizioni a mano sui voluminosi registri cartacei del passato ci sia stato un errore oppure le radici dei Serravezza, aldilà della provenienza abbiano qualcosa in comune con la cittadina di Seravezza. E qui ci vorrebbe una ricerca approfondita.



E’ una cittadina di 12.000 abitanti, con alcune peculiarità della Lucchesia, una storia interessante legata alla Resistenza , un bene come la Villa Medicea iscritta tra i beni dell’Unesco e una curiosità- come riporta wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Seravezza. Si tratta del palio dei Micci che si tiene ”la prima domenica del mese di maggio otto contrade (Pozzo, Madonnina, Cervia, Quercia, Ranocchio, Leon D’Oro, Lucertola e Ponte) si sfidano in una corsa di asini (micci nel dialetto locale) guidati da fantini. La terza domenica di aprile si svolge nella parte bassa del comune la Stramicciata, una corsa da fare a piedi o con qualsiasi mezzo non motorizzato per le vie del comune”. Antonio, ne siamo certi, non mancherà di fare una capatina in quel di Seravezza e a tifare la squadra locale, del quale ormai è fans ad honorem…E chissà che l’acquisizione di un nuovo tifoso non porti bene, con l’approdo della squadra del Seravezza Pozzi calcio ai play off, in un campionato che annovera tante nobili decadute come la Triestina ( allenata da Nereo , Rocco), Grosseto, Montevarchi, Siena e la capolista Livorno. Play off sui quali punta anche il Matera che milita sempre in D ma nel girone H. Auguri e doppia sciarpa, biancoazzurra e verde azzurro per Antonio .