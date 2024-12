Ron è saltato. Capodanno a Matera con un nuovo nome…

A confermarlo il commissario prefettizio di Matera, Raffaele Ruberto, a margine della presentazione dei servizi straordinari domenicali delle Ferrovie Appulo Lucane. Così Ron, e la voce circolava in città, ma finora non ufficializzata, non sarà il nome di chiusura al concerto di Capodanno sul piazzale del Castello Tramontano. Suonerà in Liguria. Si sta cercando una alternativa, verificando le disponibilità di un cantante o di un gruppo giovanile di richiamo nazionale. Forse sanremese. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Restano le considerazioni fatti in precedenza https://giornalemio.it/eventi/capodanno-al-castello-con-ron-ma-matera-deve-cambiare-rotta/ e ripetute , ma senza risultati in altri contesti. Il capodanno deve tornare in piazza e Matera ha bisogno di una direzione artistica che faccia scelte mirate e per tempo. Le scelte dell’ultima ora senza promozione non servono all’economia locale.