Chiese rupestri,asceteri, cenobi, siti archeologici, iazzi, masserie, cisterne, apiari, avucchiare, tratturi, flora, fauna e tante testimonianze di una natura e di una cultura millenaria, che chiedono rispetto e un pizzico di attenzione per arrestare un degrado legato all’incuria e alla insensibilità dell’uomo e al degrado del tempo. Un appello a intervenire, dopo aver perso tanto e con il rischio di perderne ancora . Le foto in bianco e nero, scattate con umiltà e poesia da una persona attenta e sensibile come il materano Francesco Pentasuglia, fanno parte di quell’archivio della memoria del passato che va tutelato. E a dirlo sono le scritte, come leggerete nelle riflessioni che seguono a questa introduzioni, incise da ignoti tanto tempo fa sul tufo e nella roccia. La Murgia materana continua a parlare e a denunciare e a chiedere attenzione, manutenzione non invasiva, conservazione da parte dell’uomo, dei visitatori, degli enti preposti alla sua tutela. E’ la memoria della Murgia materana, che dobbiamo consegnare alle nuove generazioni, che la conoscono poco o per nulla (purtroppo) come quella dei rioni Sassi. Non si può continuare a far finta di nulla, aldilà dello stentoreo clichè della ”vergogna nazionale” ripetuto in tutte le salse da certa politica e dalla cultura dell’opportunismo sulle condizioni di vita dei residenti, della quale a suo tempo c’era poco da vergognarsi visto che gran parte del BelPaese era così. Anzi sono altri che devono farlo visto lo stato di degrado e gli scempi che si consumano ogni giorno. Guardate la Murgia e rispettatela. Ha un’anima e una storia che non possono essere svilite da ignoranza, mediocrità e insensibilità.



LE RIFLESSIONI DI FRANCESCO PENTASUGLIA

La Murgia Materana si qualifica per un complesso di emergenze culturali, materiali ed immateriali, di straordinario valore, oggetto di lodevoli ricerche di appassionati studiosi del territorio. Ma è, quello murgico, ambiente estremamente fragile. Crolli frequenti, devastazioni, un turismo sempre più invasivo, spesso becero, pratiche sportive irrispettose di paesaggi struggenti. Non è la Murgia che ho conosciuto ed augurato per il futuro. Chi, come me, in quelle forre e lame ha trascorso decenni della propria vita, gli anni splendidi dell’adolescenza e della gioventù, tra gli stupori del torrente Gravina che, allora, pullulava di vita e gli intensi sguardi ieratici dei santi affrescati negli ipogei, percepisce, con tristezza, le mutilazioni di luoghi assai cari, siano essi crolli dovuti ad avversità atmosferiche, furti di parti di affreschi o, ancor peggio, nei nostri giorni, il rombo assordante di bolidi e le frequenti esibizioni di gesti ed urla scomposte che squarciano il silenzio, un tempo spirito dei luoghi.

In alcune contrade è ancora possibile apprezzare strutture pastorali, testimonianze della civiltà che ha connotato, per millenni, il territorio. Ricoveri e iazzi, recinti e cisterne, narrano, per il passato, non l’aura serenatrice di una fantastica, inesistente Arcadia.

La funzione degli archivi è quella di salvaguardare la memoria, ovvero la coscienza e la conoscenza che l’uomo ha della propria storia. Consapevolezza che mi ha indotto a trascrivere, in immagini, le produzioni materiali di quella umanità, paradigmatiche di sobrietà, di una vita di stenti, di indicibili fatiche più che di feste bucoliche. Purtroppo, alcune di quelle significative strutture sono crollate. Altre versano in condizioni assai precarie ma è degrado che interessa anche diversi pregevoli ipogei.

Sulle pareti sbrecciate della chiesa di Sant’ Eustachio, lessi, decenni or sono, scritta con matita e mano malferma: “Non distrumo (sic!) l’antichita che rimane per sempre “. Riflessione di qualcuno già preoccupato della sorte di capolavori dell’ingegno umano inseriti in contesti ambientali altrettanto straordinari? Forse. Espressione di un animo sensibile? Certamente.

La Murgia annovera anche la visita di turisti colti, attenti e stregati dalla bellezza dei paesaggi, dalle architetture sublimi in esse celate, ma interessati anche a semplici strutture agrosilvopastorali edificate o scavate per ottimizzare le scarse risorse del territorio, alla litotomia, sintesi di intuizione dello spazio ed ancestrale tecnica escogitata per ricavare cave interne, ricoveri, alla dimensione antropologica.

Insieme agli stupori, però, la constatazione di iconostasi sempre più corrose, di plinti d’altare in progressivo disfacimento, di paurosi crolli proprio nel vallone dove insiste non solo la chiesa di Sant’ Eustachio, ma colombaie, singolari cisterne affrescate, un’acquasantiera profondamente incisa nella roccia, dipinti.

Distruttivi fenomeni naturali già da tempo segnalati da Rocco Castellano, cui si deve il merito di una straordinaria conoscenza del territorio e della coscienza ambientale, dei suoi valori storici, patrimonio culturale che ha condiviso, con me, per anni.

Depauperamento culturale lento, ma continuo. Le immagini inserite in questo contributo (Lamaquacchiola e Tre ponti) rappresentano strutture non più esistenti in luoghi che hanno segnato l’epopea dei pastori della Murgia. Stessa sorte per gli affreschi di S. Nicola all’Annunziata, rinominata Santa Maria de Olivara, irrimediabilmente perduti per il patrimonio pittorico, dissolti più per la nostra negligenza che per la carie del tempo, scomparse che avrebbero afflitto l’anonimo estensore del pensiero in Sant’Eustachio

Un uomo semplice che vive il significato profondo dell’antichità e avverte l’esigenza di comunicarlo sulle pareti di una cripta; le osservazioni puntuali di visitatori colti, discreti, di cui si auspica una presenza maggiore; la civile denuncia di Rocco sul degrado ambientale, naturale o provocato dall’uomo. C’è chi vive, come gli uomini citati, la Murgia, con grande passione. Ad essi la mia stima più sincera.

Francesco Pentasuglia