Pasquale Di Pede dal rione Casalnuovo e dintorni, abituato a cantare, chitarra e dati alla mano, le cose che vanno, non vanno e che si potrebbero fare, si chiede “ C’ stonn u’ t’rnis ?’’ se ci sono i soldi per realizzare i contenuti del Piano urbano della mobilità sostenibile. Tangenziale, metropolitana leggera? I tempi e le risorse sono quelle che sono. E allora nelle osservazioni, inviate all’Amministrazione comunale, che saranno esaminate nel corso di un incontro pubblico on line con amministratori e progettisti, l’invito a restare con i piedi per terra. Piste ciclabili, parcheggi, trasporto pubblico, zone a traffico limitato, zone pedonali, decongestionamento del centro, con la dovuta sperimentazione sono gli interventi da fare a costi e in tempi contadini. Osservazioni, proposte e poi le scelte. Cambiare si può. E il 2021 può essere l’anno buono.

Il PUMS di Matera. Le mie osservazioni

Il Piano della Mobilità Urbana Sostenibile che il Comune presenterà alla città il prossimo 7 gennaio ,disegna uno scenario dei prossimi anni.

Va detto subito che gran parte del programma del PUMS non potrà essere realizzato se non si individuano cospicui finanziamenti per due progetti rilevanti e attesi dalla comunità.

1) Tangenziale Ovest che collegherà via dei Normanni e via Annibale di Francia (al Rione Lanera) approvata ultimamente all’unanimità dal consiglio comunale

2) Metropolitana leggera che da Serra Rifusa si collegherà alla stazione di Lanera ,allungandosi fino all’Ospedale con fermate intermedie. I quasi10 milioni spesi tra parcheggio Fal di Serra Rifusa, mai utilizzato, e la nuova stazione Centrale Fal non hanno portato nessun beneficio alla mobilità urbana.

E’ inesatto definire il parcheggio di interscambio tra nord (Fal Serra Rifusa) e Sud (quello dell’Ospedale). Quest’ultimo è un parcheggio già utilizzato dall’utenza che usufruisce dei servizi di cura del nosocomio. Può invece svolgere un servizio per i grandi eventi insieme al parcheggio stazione FS La Martella.



Serve un parcheggio Al Sud nell’area crocevia tra Ospedale e via Carlo Levi, destinato al crescente traffico proveniente da sud compreso quello turistico. Da qui si deve pensare ad un’altra linea di trasporto pubblico (navetta) che attraversando Via Casalnuovo possa raggiungere i Sassi come avviene dall’altro ingresso di Sant’Agostino.

Parcheggi Lanera e Saragt sono attualmente sottoutilizzati e il prossimo, in progetto al posto della scuola Torraca risulterà più apprezzabile.

Soste Brevi nel centro città va posto più attenzione all’utilizzo e al controllo delle soste e il rispetto . Naturalmente sono esclusi residenti e operatori economici che hanno le attività stanziali a cui va riservato anche dei posti.

Via Lucana è una strada cruciale che va sicuramente alleggerita dal traffico come auspica il piano del PUMS, magari renderla scorrevole parzializzando una parte al traffico veicolare. Fa bene il pianificatore a definirla non più asse di attraversamento da una parte all’altra della città, ma solo come destinazione per il centro. Si ripropone la partizione della strada già sperimentata in passato ma senza convinzione , nel tratto intorno a via Roma via Cappelluti e via Passarelli. Da alcune indagini viene fuori che il 30% di auto al centro circolano in cerca di un parcheggio.



Mobilità ciclistica c’è un ritardo storico in questa settore e si registra qualche fallimento nelle piste ciclabili realizzate e in parte cancellate. A nulla è valso il contributo per l’acquisto di bici a pedalata assistita.

Il Piano fa bene a richiamare le leggi in materia e dedicare slide e pagine per un maggior sviluppo. Ma occorre dedicare anche tanta cultura per aumentare l’uso con piste più lunghe,più sicure e prevedendo dei parcheggi adeguati (rastrelliere) magari sorvegliati, a costo anche di sottrarre spazi alle auto in sosta come ha previsto il pianificatore.

Ascensori nei Sassi altro spreco realizzati senza un loro utilizzo. Non si fa nessun accenno nel piano .

Nei Sassi andrebbero riviste e monitorate le autorizzazioni e limitando i mezzi pesanti. Finalmente dopo tanti anni si sono attivati le telecamere in uscita.

Aree Pedonali sono poco considerate, i marciapiedi sono spesso di strette dimensioni o assediate da auto,da cabine degli enti di sevizi ,da tabelle pubblicitarie o da altro.

Cargo Bike e Trant Point sono due termini che andrebbero sperimentati che interessano i punti e i mezzi che agevolano lo scambio e la consegna delle merci per muoversi meglio nel traffico e nel centro storico.

Trasporto Pubblico . Si parla di BRT cioè Bus Rapid Trasfert elettrici magari con corsie preferenziali . Ricordo che il Comune di Matera nell’enfasi del 2019 aveva in conto l’acquisto di n2 Navette elettriche. Enfasi svanita nel disordine della mobilità a cui abbiamo assistito.

Il trasporto pubblico è uno dei nodi di svolta del piano. Bisogna crederci per poter investire di più, incrementare l’utilizzo e migliorare la frequenza delle corse,con piani tariffari agevolati,attenti alle ore di maggior flusso, con aree di fermate confortevoli (pensiline,panchine e tabelle degli orari) sperando si realizzi la tangenziale e la metropolitana leggera.

Colonnine ricariche di auto/moto elettriche. Serve dotare postazioni in tutti i parcheggi pubblici e in alcune strade urbane in previsione del maggior sviluppo dei mezzi elettrici già presenti attraverso gli incentivi statali.

Stalli per disabili vanno estesi e redarguire chi li occupa senza diritto.

Piazza della visitazione e parco intergenerazionale nonostante l’invasione della stazione Fal può avere un ruolo di un nuovo centro di aggregazione per le prossime generazioni se i pianificatori non mortificano l’area con nuove costruzioni.

Insomma bisogna convincersi che migliorando il piano della mobilità e rispettando vincoli e regole ,si migliora il grado di civiltà di una comunità e si salvaguardia l’ambiente dai gas di scarico, fonti di inquinamento,aspettando comunque che la pandemia venga sconfitta prima.

Matera 02/01/2021

Pasquale Di Pede