Pubblicato avviso nazionale per promuovere percorsi di welfare aziendale

“È stato pubblicato dal dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri l’avviso #RiParto volto a promuovere la realizzazione di progetti di welfare aziendale con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia. Finalità dell’avviso è incentivare lo sviluppo di progetti capaci di fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a concorrere sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un nuovo figlio.”

A ricordarlo è Luana Franchini -Segretaria confederale Cisl Basilicata- in una nota in cui specifica che:

“Le proposte progettuali, provenienti da imprese di tutto il territorio nazionale, devono prevedere azioni nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione quali: a) supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un’ottica di armonizzazione della vita privata e lavorativa, comprese iniziative di sostegno psicologico e fisico; b) incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione; c) formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.

Le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento. La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per le politiche della famiglia.

La scadenza per le candidature è prevista per il 5 settembre 2022.

Considerando il basso tasso di occupazione femminile in Basilicata, pari a circa il 36 per cento, e le difficoltà delle donne lucane a conciliare vita lavorativa e famigliare, anche per la scarsa presenza di asili e infrastrutture sociali, e considerando quanto la cultura del welfare aziendale non sia ancora molto diffusa nel sistema delle imprese lucane, si potrebbe proporre un avviso sullo schema di quanto previsto dall’avviso nazionale #RiParto con le risorse residue del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata, calibrato sulle dimensioni del sistema delle aziende lucane al fine di diffondere e sostenere una cultura organizzativa improntata al welfare aziendale.”