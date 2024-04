Piazza Michele Bianco….quanti disagi per i residenti !

Rieccolo l’immobiliarista Franco Lasala, che in passato ha segnalato i disagi legati ai cantieri di piazza Michele Bianco e dintorni, dove un tempo c’era l’Hotel Palace e un ampio spazio per parcheggiare. Aree destinati a investimenti residenziali e servizi. “Siamo al 5° mese di “inferno” per gli abitanti e cittadini – scrive Franco Lasala- che quotidianamente parcheggiano in Piazza Michele Bianco. A metà dicembre iniziarono i lavori di abbattimento dell’Hotel Palace, con trivelle all’opera .Polvere e rumore insopportabili. Vi è l’obbligo di effettuare gettiti d’acqua a rosa o imbracare il cantiere con teli alti mt.10. Norma non rispettata, anche a seguito di mio esposto alla locale Polizia ambientale. Poco è cambiato!. Con il cantiere sono scomparsi anche i parcheggi a spina di pesce, senza dimenticare i parcheggi selvaggi di mezzi e delle “varie maestranze”. Un mese fa ho segnalato a una pattuglia della Polizia locale, il disagio, ma mi è stato risposto che era lì per altro servizio. E allora chiedo al Sindaco e all’assessore alla mobilità urbana di ripristinare in zona l’area gratuita per parcheggiare, rimuovendo i 30-40 stalli blu, visto il disagio che stiamo subendo. Quanto all’impresa che realizzerà un immobile multipiano chiedo che provveda a pulire la strada dalle polveri,ammorbidendola con getti d’acqua. Non ci vuole molto. E’ questione di buona volontà e di rispetto per i residenti, che di fatto oggi hanno perso la possibilità di parcheggiare. E domani con l’arrivo di altri abitanti e di attività dove lasceremo l’auto? Giusta osservazione. Servono buon senso, programmazione e compensazioni. Lasala, interprete delle esigenze dei residenti, non molla…in attesa che i cantieri si concludano.