Perché moltiplicare sigle indebolisce la democrazia anche quella giovanile

C’è un luogo, a Sud, dove la crisi della partecipazione giovanile si è fatta laboratorio di rimedio: Matera. Qui, nell’onda lunga del disincanto post-elettorale e del calo di affluenza, è comparso un ulteriore segnale controcorrente: Casa Futura. La neonata sede dell’associazione Materia Futura ha inaugurato, ieri 17, un ciclo di incontri sulla “non partecipazione”, riportando la discussione in presenza e provando a rimettere in contatto generazioni e linguaggi che da anni si sfiorano senza parlarsi. È un gesto semplice e radicale al tempo stesso: tornare a vedersi, a contraddirsi, a progettare nello stesso spazio fisico, fuori dall’eco infinito delle bacheche social.

Perché qui sta il punto: a Matera—come in molte città italiane—non mancano energie, idee, competenze. Mancano convergenze. La città ha conosciuto – nell’associazionismo civico in generale, ma soprattutto negli ultimi cicli amministrativi – un moltiplicarsi di sigle, liste civiche, comitati tematici. Una vitalità che però si è tradotta spesso in rappresentanza intermittente: mille voci, nessun mandato forte. Le istituzioni ascoltano “tutti” senza dover rispondere davvero a nessuno, e intanto i più giovani—quelli che si affacciano alla vita pubblica senza ereditare appartenenze preconfezionate—finiscono per oscillare tra slanci generosi e ritirate strategiche. Materia Futura, con la sua “palestra civica” e l’idea di un osservatorio sulle politiche locali, prova a ribaltare questa sceneggiatura: speriamo non un’altra sigla, ma una struttura che chiama alla federazione. Tavoli tematici, obiettivi misurabili, portavoce a rotazione. La promessa è chiara: smettere di sovrapporre micro-cause e ricucirle in un soggetto comune, capace di sedersi ai tavoli istituzionali con la forza di chi rappresenta davvero qualcuno e qualcosa. Per la verità, tentano la medesima impresa – da anni – ben più consolidate organizzazioni civiche: il “Coordinamento delle Associazioni di Quartiere”, il “Movimento civico Pace, Cultura E Lavoro”, che include oltre 50 associazioni civiche. E se ne stanno affacciando sulla scena altre ancora; tanto da suscitare anche qualche dubbio sulla loro buona fede: potrebbe non trattarsi solamente di voglie identitarie … Vedremo!

Tutto questo ci porta al vero errore culturale e politico dei nostri anni: scambiare l’identità per impatto. Nella stagione dei brand personali, l’attivismo si è frammentato in nicchie. Ogni gruppo presidia il proprio lessico e la propria estetica, ma raramente costruisce massa critica. Così, al posto del confronto si afferma la selezione per somiglianza: si parla ai propri simili, non al Paese reale. La retorica del “noi contro loro” agevola l’autostima, non le soluzioni. E soprattutto spezza il patto generazionale. Ai giovani viene consegnata un’eterna giovinezza “errante” – per dirla con Alain Badiou – che diffida della memoria e della competenza; agli adulti e agli anziani si chiede di farsi da parte senza trasmettere errori e apprendimenti. Ma una democrazia funziona quando l’energia del cambiamento si innesta sulla continuità del sapere. Lo ricordavano, da angolature diverse, Gramsci e Pasolini: chi svaluta il passato resta senza strumenti per costruire il futuro; chi si chiude in un presente urlato arretra.

Fin qui, potremmo ancora pensare che il problema sia “nostro”, di costume politico e di educazione civica. In realtà, c’è un meccanismo più profondo che spinge verso la dispersione: la disintermediazione digitale e la sua evoluzione, la neointermediazione. Qui il ragionamento del giurista Francesco Rimoli è utile per capire dove stiamo andando. L’idea – affascinante e pericolosa – che le tecnologie del web possano superare i limiti della democrazia rappresentativa, dei partiti e del giornalismo, ha seminato una illusione di immediatezza: decidere “direttamente” online sembrerebbe più democratico, più pulito, più veloce. Ma l’effetto reale è quasi l’opposto. Mentre i partiti tradizionali perdevano presa e credibilità, lo spazio lasciato libero è stato occupato da nuove élite senza legittimazione politica: piattaforme, gestori di dati, architetture algoritmiche che profilano, selezionano, spingono contenuti e umori. Non è la fine della mediazione: è la sua delocalizzazione.

Ne risulta un cittadino telematico, produttore e consumatore di messaggi, iperattivo e iperprofilato, convinto di agire in autonomia mentre scorre in un panopticon digitale senza prospettiva. La partecipazione “diretta” si riduce spesso a microsondaggi d’umore, a “like” che orientano in tempo reale il politico connesso, trasformando la decisione pubblica in reality show e la selezione delle élite in gara di popolarità. Intanto, l’informazione atomizzata moltiplica micro-tribù che non dialogano, e l’algoritmo le rinforza, consegnando a ciascuno una bolla di conferme: molti popolini, nessun popolo. È la neointermediazione: non più partiti e corpi intermedi, ma piattaforme che filtrano e monetizzano l’attenzione. Qui la democrazia perde la sua postura deliberativa – quella, per intenderci, che Habermas immaginava come scambio argomentato nella sfera pubblica – e scivola verso una politica emotiva che galvanizza i propri, deride gli avversari, difficilmente convince chi è fuori cerchio.

Si dirà: allora torniamo ai partiti di una volta. Impossibile. Non si torna indietro né si demonizza la rete: sarebbe come “buttare via il bambino con l’acqua del bagnetto”. Ma è illusorio credere che il digitale, da solo, sostituisca la rappresentanza. Al contrario: se lasciato a sé stesso, accentua la frammentazione e il leaderismo. La sfida è un’altra: ricostruire intermediazione, con strumenti adatti al tempo. E questo ci riporta a Matera.

Se l’errore è confondere identità e impatto, la cura è federare le differenze. Non cancellarle, non appiattirle: metterle a progetto. È ciò che una “Alleanza Civica Giovani” potrebbe fare concretamente in dodici mesi: mappare chi fa cosa, unire i calendari per evitare sovrapposizioni, dotarsi di una Carta di trasparenza (fondi, ruoli, conflitti d’interesse), istituire tavoli tematici permanenti su istruzione e diritto allo studio, lavoro e competenze, spazio pubblico e cultura, diritti e partecipazione. Ogni tavolo con tre obiettivi misurabili, un portavoce a rotazione, un report trimestrale pubblico. Non retorica, metriche. Non slogan, atti: voto fuorisede e semplificazioni per la partecipazione; una “palestra civica” che alleni ragazze e ragazzi all’amministrazione reale; un osservatorio che valuti l’impatto generazionale delle politiche comunali. Perfino i bandi locali potrebbero premiare reti federate invece di aggiungere l’ennesima micro-sigla all’elenco dei beneficiari.

Qualcuno obietterà che la frammentazione è figlia di idealità e libertà: perché mai dovremmo “coalizzarci”? Perché senza massa critica i risultati non arrivano, e senza risultati la passione evapora: sono mnesi ormai che il movimento civico materano attemde dal Sindaco e dal Municipio segnali espliciti circa la volontà di adozione del Regolamento per la gestione collaboratica pubblico/privato sociale degli interessi generali della Città e del territorio in cui è ricompresa. Anche stavolta, vanamente? Perché la politica non è mai – non del tutto – un fatto di pure ragioni: è anche forma, organizzazione, ritmo. La federazione è la forma minima che consente al pluralismo di diventare azione. Lo capì il movimento operaio quando decise di coordinare leghe e camere del lavoro; lo hanno capito le reti ambientaliste quando hanno trasformato campagne episodiche in pressioni legislative. Lo capiscono i giovani quando smettono di riunirsi soltanto per reagire a un problema e cominciano a proporre soluzioni continuative, negoziando con chi decide.

C’è poi un guadagno più profondo: la federazione ricuce il tempo. Costringe i nuovi a fare i conti con quello che c’era prima e chi c’era prima ad accogliere quello che arriva. Restituisce spessore alla parola “noi”, che non è il recinto identitario di pochi ma la somma esigente di molti. In un’epoca in cui la rete ci rende tutti produttori di contenuti e nessuno responsabile degli esiti, la federazione è una scuola di responsabilità. E l’obiettivo di fondo, per tutti, resta sempre lo stesso: attuare appieno la nostra Costituzione!

Sarebbe ingenuo pensare che basti un manifesto a invertire la rotta. Ma se un luogo come Matera – capace di reinventarsi nel corso del Novecento e di parlare al mondo nel nuovo millennio – sceglie di farlo, manda un messaggio che vale oltre i propri confini: la democrazia reale nell’era digitale si costruisce tornando a vedersi, decidere, misurare insieme. La rete può aiutare – per convocare, co-scrivere, raccogliere firme, rendere trasparente – ma il centro resta un patto fisico tra persone e organizzazioni.

Alla fine, tutto si riduce a una scelta semplice. Vogliamo continuare a moltiplicare sigle, account, pagine evento – e ritrovarci, a ogni scadenza, con la sensazione di aver parlato soprattutto a noi stessi? O vogliamo provare il passo più difficile: cedere un pezzo di identità per acquistare impatto, mettere in comune le differenze per costruire una voce riconoscibile che pesi davvero nelle decisioni pubbliche?

La prima strada è facile, piacevole, rimandabile. La seconda è faticosa, ma produce conseguenze. Matera ha iniziato a percorrerla. Altri seguiranno se vedranno risultati: un regolamento modificato, un servizio migliorato, un bando riscritto con lo youth test, un pezzo di città rigenerato. Piccole vittorie, grandi segnali.

La vera identità politica non è la somma dei loghi: è la capacità di stare insieme per cambiare ciò che conta. Se è vero, come ci ricorda Rimoli, che la democrazia digitale rischia di trasformarci in “popolini” isolati, allora la federazione civica è l’antidoto più concreto che abbiamo. Non contro la rete, ma oltre la sua illusione. Non contro il passato, ma oltre la sua stanchezza. Non con nuove sigle, ma con nuove connessioni reali. Qui e ora. A Matera – e, da lì, ovunque.