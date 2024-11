Pasti biancazzurri per Natale. Il grande cuore dei tifosi per Matera solidale

Contano i fatti e guardarsi intorno per aiutare chi vive in difficoltà, non riesce a tirare avanti, da solo o con una famiglia da mantenere, è un bel gesto per la comunità materana. E in questa ottica si inserisce il progetto , “Pasti biancazzurri per Natale” , messo in campo dall’Associazione Custodi Biancazzurri, assieme alla Curva Sud e al portale Matera Calcio Story a sostegno di quanti (italiani e stranieri) frequentano ogni giorno le mense ” Don Giovanni Mele” a Piccianello e ”Don Tonino Bello” della parrocchia di San Rocco in via Lucana. Nel comunicato le modalità, i luoghi di raccolta degli alimenti che consentiranno a tanti di segnare con i promotori un bel goal di solidarietà. Passate e parola e ,se vi va, fate girare questo comunicato

Associazione Custodi Biancazzurri lancia iniziativa “Pasti biancazzurri per Natale” a Matera.

Per il prossimo Natale vogliamo regalare un pasto, dal sapore biancazzurro, per chi vive in un periodo di difficoltà.

L’Associazione Custodi Biancazzurri, assieme alla Curva Sud e al portale Matera Calcio Story, organizza una raccolta di generi alimentari, denominata “Pasti Biancazzurri per Natale”. L’obiettivo è quello di raccogliere un numero elevato di generi alimentari, non deperibili, tale da poter contribuire al lavoro caritatevole che giornalmente la “Mensa di don Giovanni Mele”, diretta da don Biagio Plasmati, e la mensa della parrocchia di San Rocco, diretta da don Angelo Tataranni, fa preparando pasti caldi per chi, nella città di Matera, attraversa un periodo di difficoltà.

Per fare questo si chiede la collaborazione della città tutta, e dei tifosi biancazzurri in particolare, affinché si possa raccogliere un numero elevato di prodotti alimentari per rendere questo Natale migliore per chi ne ha più bisogno.



A questo scopo, durante le gare interne del FC Matera (Matera-Costa d’Amalfi del 24/11; Matera-Ugento del 15/12), nei pressi del Murales celebrativo della Serie B, sarà allestito un punto raccolta dalle ore 10:30 fino alle ore 13:00; qui, prima di entrare allo stadio, chi vorrà potrà portare il suo contributo, consegnarlo ai ragazzi della Curva Sud addetti alla raccolta. Inoltre sarà possibile effettuare la propria donazione anche presso il Club della Curva Sud, in via del Timo n.4 (zona Quadrifoglio), dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, mentre il sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:30. In più si è reso disponibile, nei giorni di prevendita dei biglietti delle gare interne (dal giovedì alla domenica), anche il Bar Follia, a cui va il nostro ringraziamento, a raccogliere i prodotti alimentari che i tifosi biancazzurri e la cittadinanza tutta vorrà donare.

Prima delle festività natalizie, il giorno 19 dicembre, sarà effettuata la consegna dei pacchi alimentari, con tutti gli alimenti raccolti.



Ma cosa necessita alle mense? I generi alimentari necessari sono: pasta, pelati o passate, tonno, olio, zucchero e biscotti. Ma anche riso, legumi e latte a lunga conservazione. In pratica quegli alimenti che non hanno una scadenza a breve.

Ora “la palla passa” a tutti i materani che vorranno contribuire a questa raccolta. A loro viene chiesto di contribuire, ognuno nella misura che può, con degli alimenti e di consegnarli nei punti raccolta.

Ringraziando fin da ora chi vorrà partecipare all’iniziativa, aspettiamo quello che sarà il vostro contributo per rendere il Natale 2024 meno difficile per chi giornalmente si reca nelle mense cittadine per un pasto caldo.