Partiti lavori per campo basket rione Lanera

Il cantiere, per ora è uno solo, ma si spera che si metta mano anche ad altri che hanno bisogno di manutenzione, riqualificazione e, soprattutto di gestione. Ed è questo il nodo, in attesa dei bandi, degli impianti sportivi di Matera. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, informa che sono partiti i lavori per riqualificare il campo basket al rione Lanera, nell’ambito delle provvidenze del programma ministeriale ‘’ Sport di Tutti-Quartieri’’ del quale abbiamo parlato in precedenti sportivi. Una opportunità, comunque, che favorirà la pratica di base e ai giovani, soprattutto, di socializzare e di perseguire corretti stili di vita. Sport e sociale, due realtà, due dimensioni che possono favorire una crescita sana della comunità locale-

IL COMUNICATO

SPORT DI TUTTI I QUARTIERI: PARTITI LAVORI

Lunedì 13 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo di basket del rione lanera, cofinanziato dal Comune di Matera e fondi ministeriali del bando “Sport di tutti – Quartieri”.

I lavori dovrebbero durare circa 4 mesi e consistono nella riqualificazione del campetto di basket; un progetto di rigenerazione urbana fortemente voluto dalla società proponente Virtus Matera Group e convintamente sostenuto dall’amministrazione Bennardi.

Per l’assessore alle politiche dello sport Valeria Piscopiello “l’obiettivo del progetto è quello di creare un presidio di riferimento per tutta la comunità, dando vita ad un centro propulsore di nuovi modelli di partecipazione e animazione investire sull’educazione e la promozione della pratica sportiva che è un diritto di tutti i ragazzi e le ragazze”.

Il movimento 5 stelle di Matera ringrazia anche l’assessore ai lavori Pubblici, Sante Lomurno che sin dal suo insediamento ha seguito con attenzione l’iter procedurale per poter arrivare a questo risultato.

L’amministrazione sta lavorando da mesi per raggiungere un altro importantissimo obiettivo: regolarizzare, dopo decenni di approssimazione e incuria, la gestione degli impianti sportivi della città per ottenere un duplice risultato, la riduzione dei costi a carico della collettività e una migliore fruibilità degli impianti da parte degli utenti e delle società sportive, fissando delle regole di utilizzo e gestione per poter garantire a tutti il diritto allo sport.