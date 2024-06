Palmisano (M5S): svenduta l’unità nazionale

“Con l’ok all’autonomia differenziata questo governo ha definitivamente svenduto una parte dell’Italia.” E’ quanto afferma Valentina Palmisano, neo eletta al Parlamento europeo con il Movimento 5 stelle nella Circoscrizione Sud, in una nota che così prosegue: “Lo ha fatto col favore delle tenebre e vedere alcuni parlamentari eletti al Sud festeggiare questo scempio restituisce la misura di quanto scarso sia il loro senso di responsabilità verso i propri elettori e concittadini.

Autonomia differenziata significherà per le regioni più in difficoltà tagli lineari alla sanità, all’Istruzione, ai servizi. In poche e amare parole: meno diritti. Hanno definitivamente affossato il Sud e lo rivendicano.

Questa riforma mina il principio di solidarietà e unità nazionale, continueremo a contrastarla in aula e nelle piazze!“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.