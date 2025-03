Non era una bomba. Allarme rientrato !

Interrogativo risolto grazie all’intervento degli artificieri dell’Esercito italiano di Foggia, che hanno effettuato gli accertamenti del caso lungo una strada vicinale a ridosso di via Montescaglioso, alla periferia di Matera. Era un manufatto di metallo e basta. Meglio così e bene hanno fatto Polizia di Stato, che ha coordinato le indagine, insieme a pattuglie dei Carabinieri ha transennare la zona e a consentire il traffico dei veicoli sulla strada a senso unico alternato. La telefonata di un cittadino al 113 nella serata di ieri 21 marzo,https://giornalemio.it/cronaca/bomba-o-non-bomba-a-contrada-san-francesco/ , aveva segnalato un oggetto che, come verificato, non era un ordigno. Meglio così