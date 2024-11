Nel ‘salotto’ letterario di Ferrandina c’è Caterina con ”La prima immagine di Lei”

Raccontare, raccontarsi e poi riflettere tra donne, e non solo, con i tanti spunti che la scrittrice materana Caterina Ambrosecchia offrirà al pubblico ferrandinese sfogliando le pagine dell’ultimo lavoro ” La prima immagine di Lei” ( Gelso rosso editore) https://giornalemio.it/cultura/caterina-ambrosecchia-a-torino-e-poi-a-matera-con-la-prima-immagine-di-lei/. Ne parleranno con l’autrice le docenti, proprio come Caterina, e queste ultime anche giornaliste Margherita Agata e Mariangela Lisanti domenica 10 novembre, alle 17.00, presso il complesso di Santa Chiara. L’evento , organizzato dall’Associazione Donne 2000, presieduta da Maria Carlucci, rientra nella programmazione ”Incontro con l’autrice” , per il salotto letterario ”Donne di carta” e il patrocinio del Comune di Ferrandina.