Natale ad Altamura con lo stadio(finalmente) e via Manzoni

Tifosi biancorossi in attesa di riavere lo stadio ” Tonino D’Angelo” per far sentire il sostegno alla squadra di casa, costretta a giocare nell’immenso Stadio san Nicola di Bari e con un onore di non poco conto per le casse della società altamurana. L’annuncio da parte dell’Amministrazione comunale del completamento dei lavori (cominciati a settembre, durata 80 giorni per un importo di 1,8 milioni euro, a cui seguiranno le procedure di collaudo, lascia intravedere che l’Altamura potrebbe giocare in casa per Natale. E questo sarebbe un bel regalo per la tifoseria e per la squadra, che veleggia al centro classifica con 19 punti. Natale sotto le luminarie anche per via Manzoni (durata lavori 12 mesi e spesa di 1 milione di euro) che ormai è alla stretta finale, nonostante i ritardi causati dalla scoperta di una antica cisterna, che ha richiesto i sopralluoghi della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Bari.



Comunicato – Lavori stadio comunale

Proseguono i lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento dello Stadio Comunale “Tonino D’Angelo”.

Si ricorda che i lavori di restyling, al fine di rendere lo Stadio idoneo all’omologazione delle norme FIGC-Lega Pro, riguardano il rifacimento della superficie del campo da gioco, con il manto sintetico di nuova generazione, la riqualificazione delle tribune, degli spogliatoi e il potenziamento delle torri faro con il sistema Led, con la finalità di rendere lo stadio comunale maggiormente funzionale, moderno, accogliente.

I lavori riguardano anche la realizzazione della cabina stampa, della sala controlli antidoping, dei tornelli di ingresso, l’adeguamento dei bagni e delle sale mediche.



Comunicato – Lavori via Manzoni

Riprendono in questa settimana i lavori sull’asse viario in via Manzoni dove è stato effettuato un intervento di riqualificazione urbana tramite riduzione delle superfici asfaltate e incremento di quelle drenanti. Sono stati effettuati il rifacimento dei marciapiedi che erano stati dissestati dalle radici degli alberi, la sostituzione della pubblica illuminazione, la messa a dimora di nuove alberature (bagolari, aceri campestri, tigli, alberi di Giuda “cercis siliquastrum”), la creazione di spazi pedonali e ciclabili, ecc.

Durante gli scavi, nel tratto finale in prossimità di piazza De Napoli è stata rinvenuta una cisterna per la raccolta di acque piovane e ciò ha comportato una sospensione dei lavori, al fine di ottemperare agli adempimenti della Soprintendenza di Bari. Questo comporta uno slittamento della conclusione del cantiere che è prevista entro la fine dell’anno.

Resteranno in vigore le disposizioni sulla sosta e sul transito dei veicoli che sono state stabilite per l’esecuzione dei lavori.