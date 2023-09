Ministro, che Pec…cato. Ma la Regione non risponde

Al cittadino materano Antonio Nacci pazienza e costanza non mancano e così ha inviato una nuova istanza, attraverso posta certificata elettronica (P.E.C) al ministro della Sanità Roberto Schillaci , al quale aveva segnalato quanto accadutogli nelle scorse settimane circa la prenotazione di un esame al Cup, presso la Asm, https://giornalemio.it/tag/salute-lettera-nacci-a-schillaci/ e di una alternativa anche presso i privati che ai cittadini va garantita e con pari opportunità. Ma ad oggi la Regione Basilicata, indicata dallo stesso Ministro, non si è ancora fatta viva. Agosto è passato e Nacci non molla… Attendiamo una P.E.C di risposta. E’ il minimo.

PEC_2_Ministero_Salute