Una passeggiata in via san Biagio di sabato mattina, con il consueto via via di turisti, e la novità di un insegna che colpisce: fondo nero, una antica borchia di serratura e una scritta in rosso ” Must” che fa pensare a bellezza, a uno scrigno di cose da scoprire. La curiosità non ci manca e dopo aver varcato il portone e un atrio, che ospita anche un pub dall’offerta variegata, ci troviamo di fronte il Must che sta per ” Matera underground stories and traditions”. Un percorso ipogeo alla scoperta di una città millenaria. Ed è la Città dei Sassi, fatta di ambienti ipogei descritta in tante pubblicazioni, come quelle della collana ”Matera sotterranea” a cura di Enzo Viti e Teresa Lupo per le edizioni Magister, che invitano a guardare cosa c’è ed è stato riportato alla luce grazie alla buona volontà o alla lungimiranza di privati che hanno deciso – e hanno fatto bene, in questo caso Margo srl di Anna Martino – di rendere fruibile a concittadini e turisti un patrimonio ipogeo , di saperi e tradizioni poco conosciute.



Il resto ce lo racconta Antonio ”Nino” Stella, consulente informatico, con la comune passione per il blues…che incontriamo dopo tantissimo tempo. E la visita, nei circa 400 metri degli ambienti, è un tuffo nel passato nella memoria e nella cultura produttiva cittadina.

Il Must, come riporta una esauriente brochure bilingue, è un antico complesso rupestre, di quattro ipogei di dimensioni differenti, completamente scavato nel sottosuolo in un tipico vicinato a pozzo. E i segni dell’uomo ci sono tutti con gli ambienti dedicati all’antico frantoio, come evidenziano le antiche ruote di pietra e un video che riproduce la molitura tradizionale delle olive, e poi la cantina con le vasche di stoccaggio e pigiatura delle uve per la produzione di vino da conservare in botti e poi damigiane, la conceria di pellame, cisterne per la raccolta delle acque ripulite e illuminate, uno spazio con le piante della murgia e più avanti – come riporta una foto, perchè l’accesso è murato sotto il versante della Prefettura- il corridoio lungo 28 metri che portava al rifugio antiaereo, utilizzato dai materani durante il secondo conflitto mondiale.



Uno spazio suggestivo della memoria cittadina, che riporta alle vicende e all’insurrezione contro i nazisti quel 21 settembre 1943. E via San Biagio, prossima a piazza Vittorio Veneto, fu teatro di quella giornata. Un film raccolto in tante sequenze e contributi di studiosi e storici locali da Giovanni Caserta a Francesco Ambrico a Vittorio Sebastiani che hanno trattato l’argomento.



E a proposito di film il Must proietta in un ipogeo, con tanto di poltroncine del passato, un breve corto con le maggiori attrazioni ed eventi della Basilicata e spazi dedicati alla corposa produzione di Matera città del cinema. Ci sono tutti i titoli. Dal Vangelo Secondo Matteo a No Time to die (il 25° film della serie dedicata a 007) girato anche a Matera e che uscirà a settembre. Sulla scalinata scorrono i titoli dei film , mentre accanto un megafono e un ciak sembrano annunciare l’arrivo di un regista, di un attore o di una nuova produzione.

Gli organizzatori, va evidenziato, hanno riservato uno spazio anche allo shopping con vini, magliette (c’è anche quella con un design interessante per ‘No time to die’ che porta Matera sulla canna di una pistola utilizzata da 007, The Passion, Il Vangelo Secondo Matteo, L’uomo delle stelle, Wonderwoman) , ma anche quadri ispirati a Van Gogh o a Picasso che raffigurano la Città dei Sassi.



E’ un Must…e si vede. Ha aperto da un paio di giorni. E allora buon lavoro e passa parola. Via San Biagio e la città sotterranea, con il sistema di palombari, cisterne, frantoi cantine, foggiali e tante storie aspettano di essere visitati e scoperti. Naturalmente nel rispetto delle norme anticovid.