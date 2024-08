M5S sostiene Bernardi e annuncia iniziative per ripristinare ”il giusto confronto”

Su questi due punti si sofferma una nota del M5S, che fa sapere a nome di tanti iscritti, di esprimere piena fiducia e sostegno per il sindaco di Matera, Domenico Bennardi e di dover stigmatizzare una condotta (il riferimento è a una nota di altri esponenti del Movimento, critica con metodo e scelte che hanno portato al varo della nuova giunta comunale ndr ) “non in linea con il regolamento e lesiva dell’immagine del Movimento 5 Stelle di Matera”’. Da qui l’annuncio che ” oltre ad informare dell’accaduto i coordinatori locali, adotteremo – precisa la nota del M5s-tutti gli strumenti e gli organi statutari idonei per ripristinare il giusto confronto leale e produttivo fra portavoce e gruppo territoriale”. Attendiamo sviluppi, in attesa che il consiglio comunale risolva questioni rimaste sospese…https://giornalemio.it/politica/al-via-giunta-bennardi-quater-e-ora-in-consiglio/



LA NOTA DEL M5S

IL MOVIMENTO 5 STELLE SOSTIENE DOMENICO BENNARDI E LA SUA GIUNTA

Ci vediamo, nostro malgrado, costretti ad affidare ad un comunicato stampa la smentita di quanto affermato in un presunto documento del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Matera, in cui in modo del tutto arbitrario alcuni esponenti dello stesso hanno affermato sostanzialmente di sfiduciare il Sindaco Bennardi e la sua nuova Giunta.

L’intero gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Matera è componente del cosiddetto GT oltre agli assessori, i componenti dello staff ed altri attivisti che nelle scorse ore hanno annunciato la richiesta di dimissioni del Coordinatore del Gruppo Territoriale reo di non gestire al meglio i rapporti interni allo stesso.

Il Sindaco Bennardi gode del favore del Movimento 5 Stelle locale, Regionale e Nazionale in virtù dell’ottimo lavoro svolto nel governo della Città di Matera e della gestione dell’esperienza di coalizione.

Sicuri di dover stigmatizzare una condotta non in linea con il regolamento e lesiva dell’immagine del Movimento 5 Stelle di Matera, oltre ad informare dell’accaduto i coordinatori locali, adotteremo tutti gli strumenti e gli organi statutari idonei per ripristinare il giusto confronto leale e produttivo fra portavoce e gruppo territoriale.

Gruppo consiliare movimento 5 Stelle Matera

Matera Cinque Stelle