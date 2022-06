M5S: Bardi spieghi i contenuti accordo sull’idrogeno

“Apprendiamo da una batteria di comunicati stampa da parte del centrodestra lucano, della firma da parte del Presidente Bardi dell’accordo con il Governo Draghi per la realizzazione del progetto “Infrastrutturazione di rete, siti di stoccaggio e distribuzione di Idrogeno (H2) e Metano liquido (GNL) nelle principali aree industriali della Regione Basilicata”.

Al momento non è dato conoscere il contenuto specifico di questo accordo, ma per i vari Coviello, Cariello, Aliandro e gli Assessori Cupparo e Galella è più che sufficiente per esprimere tanto giubilo.

Chiediamo a Bardi di venire a riferire in aula quanto prima sul contenuto di questo accordo in maniera tale da poter dare a tutti la possibilità di conoscere la portata di questo progetto.”

E’ quanto scrivono fuori dal coro i consiglieri regionali del M5S Gianni Perrino, Carmela Carlucci e Gianni Leggieri in una nota che così si conclude:

“Non vogliamo assolutamente fare i guastafeste del caso, ma riteniamo opportuno che il Consiglio Regionale venga informato quanto prima su questa iniziativa che, ancora una volta, è stata intrapresa senza il benché minimo coinvolgimento dell’aula.”