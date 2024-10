Loredana e Luana a difesa della scuola lucana. E occhio all’autonomia differenziata…

Calo demografico, emigrazione, taglio dei servizi sono la spia rossa della condizione sociale ed econonomica della Basilicata e di quella compomente importante che è il diritto all’Istruzione, aldilà della costruzione e realizzazione di nuove edifici, riqualificazione degli attuali e dotazione di nuove attrezzature. Se calano gli iscritti, e lo hanno evidenziato https://giornalemio.it/cronaca/cisl-e-cisl-scuola-difendere-il-diritto-ad-una-buona-istruzione-in-basilicata/ le battagliere Loredana Fabrizio segretaria regionale di Cisl Scuola e Luana Franchini segretaria generale della Cisl, occorre fare molta attenzione alle autonomie, con conseguenti accorpamenti e soppressioni di classi, plessi, di direzioni didattiche e presidenze (usiamo questi termini, perchè le scuole non sono aziende) che interessano soprattutto i piccoli centri. Senza studenti, dagli asili alle elementari, alle medie inferiori e superiori fino all’Università il diritto all’Istruzione viene meno e così il futuro della Basilicata. Ma c’è un altro aspetto che ricordiamo con forza: gli inevitabili tagli imposti dall’autonomia differenziata. Le differenze tra Sud e Nord già ci sono…e tanti ragazzi di questa regione vanno fuori per laurearsi e a tornare sono davvero pochi. E con un fenomeno preoccupante. Anche i genitori li seguono in Italia e all’estero.