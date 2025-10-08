L’opposizione chiede Consiglio comunale aperto su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”

I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Matera -si legge in una nota congiunta- “hanno presentato una formale richiesta di convocazione di un Consiglio comunale in forma aperta sul tema di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026: confronto e coinvolgimento del territorio nella co-progettazione e co-programmazione delle attività culturali. L’iniziativa, prevista dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio comunale, nasce dalla volontà di promuovere un ampio confronto pubblico su un appuntamento che rappresenta una straordinaria occasione di rilancio e di visione per la città e per l’intero territorio lucano. I consiglieri promotori sottolineano come la designazione di Matera quale Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 debba essere accompagnata da un percorso trasparente, partecipato e condiviso, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, operatori culturali, fondazioni, università, associazioni e cittadinanza attiva.

In particolare, l’obiettivo è quello di valorizzare l’eredità di Matera 2019 e di costruire un modello di governance culturale capace di consolidare il ruolo della città nel contesto mediterraneo e internazionale per Matera 2026 senza prescindere dalla partecipazione e dal territorio. I consiglieri comunali firmatari auspicano una celere convocazione e la massima partecipazione della comunità, suggerendo tra gli invitati anche i rappresentanti della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, della Fondazione Matera-Basilicata 2019, dell’APT, delle istituzioni culturali, del terzo settore, delle Università della Basilicata, delle Facoltà Teologiche lucane e pugliesi e della cittadinanza. I consiglieri che hanno firmato la richiesta sono Domenico Bennardi del M5S e primo firmatario, Saverio Tarasco per Socialisti + Matera, Marina Rizzi e Vincenzo Santochirico di Progetto Comune, Roberto Cifarelli e Angelo Raffaele Cotugno del Gruppo Misto, Angelo Rubino, Annunziata Antezza e Tommaso Perniola di Matera Democratica, Luca Colucci di Matera Futura, Angelo Lapolla, Adriana Violetto e Roberto Suriano di Matera in Azione, Domenico Schiavo di BCC, Francesco Paolo Grieco della lista Periferie per Matera. L’iniziativa intende aprire un dialogo costruttivo e partecipato sul percorso di Matera 2026, riaffermando il ruolo del Consiglio comunale come luogo di confronto democratico e di partecipazione civica. I consiglieri firmatari esprimono inoltre vicinanza e sostegno alle istanze delle 69 organizzazioni che hanno sottoscritto l’appello per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, auspicando che tutte le loro richieste vengano accolte e tradotte in una delibera condivisa e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.”

Domenico Bennardi

Saverio Tarasco

Luca Colucci

Marina Rizzi

Vincenzo Santochirico

Roberto Cifarelli

Angelo Raffaele Cotugno

Angelo Rubino

Annunziata Antezza

Tommaso Perniola

Angelo Lapolla

Adriana Violetto

Roberto Suriano

Domenico Schiavo

Francesco Paolo Grieco