Lo “Stabat Mater” di Pergolesi a Potenza: un “Concerto Meditazione” con i Filarmonici di Napoli

POTENZA – Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 19:30, la Chiesa di Santa Cecilia a Potenza si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza per ospitare lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. L’evento, presentato dalla giornalista Angela Di Maggio, vedrà protagonista l’Orchestra da Camera “I Filarmonici di Napoli”. Il concerto, inteso come un vero e proprio percorso di meditazione attraverso la musica, è promosso dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro (Consolato Regionale di Basilicata), in collaborazione con l’Associazione Santa Maria ad Loreto di Napoli e l’Academy of Italian Bel Canto (NJ). Il Direttore Artistico, M° Michele Lorusso, ha voluto sottolineare il valore identitario e spirituale dell’iniziativa: “Abbiamo scelto di organizzare questo evento per offrire alla comunità un’occasione di riflessione profonda che parta dalle nostre radici culturali. Portare lo Stabat Mater di Pergolesi a Potenza, interpretato da musicisti che rappresentano l’eccellenza della Scuola Napoletana nel mondo, significa celebrare quel legame storico e artistico che ha reso il nostro territorio una capitale della musica sacra e della bellezza universale”.Il programma musicale si aprirà con un’introduzione affidata ai solisti Miriam Nardiello (Arpa Celtica), Antonio Fusco (Violino) e Mariano Fusco (Violoncello). Successivamente, l’Orchestra, diretta dal M° Davide Dellisanti, accompagnerà le voci soliste del Soprano M° Rosita Rendina e del Contralto M° Roberta Giannini nell’esecuzione del capolavoro di Pergolesi.

I Filarmonici di Napoli, nati nel 1990 da un’idea del M° Angelo Lollo, portano con sé un curriculum internazionale che vanta esibizioni nei più prestigiosi teatri di Vienna, New York, Tokyo e San Pietroburgo, oltre alla recente partecipazione agli scavi di Pompei con Andrea Bocelli.