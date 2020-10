E’ un progetto rientrante nella manifestazione “ParcoMurgia Festival 2020” ventesima edizione, che prevede la realizzazione di escursioni/visite guidate all’interno del Parco della Murgia Materana per un pubblico senza limiti di età accompagnato dalle Guide Escursionistiche del Parco, al fine di aumentare il grado di sensibilizzazione, rispetto e conoscenza della comunità locale e non, verso il nostro ricco patrimonio ambientale.

“Le Guide Escursionistiche del Parco al servizio dei cittadini” è un progetto dell’Ente Parco della Murgia Materana dedicato esclusivamente alle comunità di Matera e Montescaglioso, che prevede l’accompagnamento gratuito lungo 2 percorsi all’interno dell’area Parco con le Guide

Escursionistiche del Parco: 22 giornate fra sabati e domeniche a partire da sabato 10 ottobre 2020 fino ad arrivare a domenica 20 dicembre 2020, secondo le modalità di seguito riportate.

La partecipazione è GRATUITA e possibile fino ad un MAX di 20 PERSONE per escursione/visita guidata.

I gruppi si formeranno in base all’ordine di prenotazione, il quale deve avvenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile@parcomurgia.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 del venerdì antecedente ogni singola giornata di escursione.

Come alternativa, sarà possibile prenotare telefonando al numero 0835 336266 interno 4 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 del venerdì antecedente ogni singola giornata di escursione. Nella mail si dovrà specificare i propri dati anagrafici, specificando, inoltre, a propria responsabilità di non aver avuto sintomi influenzali nei 15 giorni precedenti.

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, afferma: “L’iniziativa si pone l’obiettivo di raccontare il nostro meraviglioso patrimonio, consentendo alle comunità materana e montese di vivere un’importante esperienza, tra le ricchezze del nostro territorio.

La nostra mission è accrescere la sensibilizzazione nei riguardi delle nostre bellezze, motivo per cui, continueremo con queste attività, finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del territorio.

Siamo certi che i cittadini parteciperanno con grande entusiasmo”.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Sabato

10, 17, 24, 31 ottobre,

7, 14, 21, 28 novembre,

5, 12, 19 dicembre

Ora di partenza: 15,00

Sentiero 406 – Partenza da Porta Pistola – (*difficoltà E) – durata : 2h 30 min

Domenica

11, 18, 25 ottobre

1, 8, 15, 22, 29 novembre

6, 13, 20 dicembre

Ora di partenza: 09,30

Sentiero: Parco dei Monaci – Rione Pianelle – Partenza da Parco dei Monaci (*difficoltà T) – durata: 3h

*LEGENDA

– Difficoltà E (Escursionistica): tracciato piuttosto impegnativo, per fondo e per lunghezza, ma comunque ben segnalato che richiede abbigliamento adatto e un minimo di allenamento;

– Difficoltà T (Turistica): tracciato semplice e ben segnalato, adatto a tutti.

Vista la necessità di agire in conformità con le misure adottate dal Governo italiano e con i provvedimenti attualmente vigenti in merito all’emergenza sanitaria pubblica del COVID-19 si rende obbligatorio l’utilizzo della mascherina nonché di comportamenti rispettosi della sicurezza e della sfera personale altrui.

Attrezzatura Obbligatoria:

– Sentiero n. 406 – Scarpe da Trekking. Abbigliamento idoneo all’escursione

– Sentiero Parco dei Monaci – Rione Pianelle – scarpe da trekking o scarpette da ginnastica – Abbigliamento idoneo all’escursione

In caso di pioggia le escursioni verranno sospese.

Info:

Telefono – 0835 336166, interno 4

Sito – www.parcomurgia.it

Facebook – Ente Parco della Murgia Materana

Instagram – @enteparcomurgia