Un borgo dipinto? E non solo. I social, l’interattività sono uno strumento utile per promuovere, stimolare curiosità. Ma è ”tutta un’altra cosa”, come si suol dire, apprezzare e visitare di persona quello che una galleria d’arte a cielo aperto riserva, come il cuore antico di Satriano di Lucania ( Potenza) con oltre 160 opere ”affrescate” sulle facciate delle abitazioni. E Satriano, capitale italiana dei murales e borgo antico dalle tante peculiarità, come tanti piccoli centri della Basilicata, ha avuto il merito di tirar fuori la sua anima e la sua storia guardando all’arte di strada. Oggi la chiamano ”street art”, ma qui è una tradizione ultratrentennale portata avanti in periodi diversi,in particolare dall’ARpec (associazione arte per comunicare) coordinata dalla critica d’arte Marisa Russo e da Arte per la Valle fondata da Lucio La Torre. E in paese, ben tenuto e con tanta volontà degli amministratori comunali di valorizzare l’offerta turistica locale, ci sono tempi, luoghi e motivi per riflettere sulla storia,le tradizioni, di una comunità e sulla storia di una regione – la Basilicata -che ha scritto per sè e per il nuovo mondo (quello dell’emigrazione) pagine da non dimenticare.



E così già all’ingresso dell’abitato su una scaletta troviamo gli occhi tra il fogliame…quelli del Rumita (l’eremita) , tra i personaggi dei riti del carnevale della nostra regione, che abbiamo visto raffigurato nelle tante statue bronzee e marmoree dislocate in stradine e piazzette. Spazio ai temi dell’emigrazione con le ”carte” di imbarco di tanti satrianesi e lucani partiti nel secolo scorso da Napoli, sui piroscafi, alla volta del Nuovo Mondo.



E poi un passaggio dai versi del sindaco poeta di Tricarico Rocco Scotellaro ” Ho perduto la schiaviù contadina, non mi farò più di un bicchiere contento. Ho perduto la mia libertà…” per passare a un omaggio al pittore Pietrafesa con una ”bottega” all’aperto raffigurata sulla facciata di una abitazione, passando via via che ci si avvicina alla Chiesa Madre per volti di Santi e Madonne.



Stimolano l’immaginazione i murales dedicati a credenze, leggende o fiabe come quella del ” Moccio” tratto dal libro di Aurelio Zuroli ” il Moccio degli Abbamonte” una coppia satrianese che, non potendo avere figli, ne forgiò uno dall’impasto con sangue e farina…Un bimbo,però, indomabile che costrinse i genitori a murarlo vivo . La stanza del ”Moccio” non venne più ritrovata e la leggenda continua…



Una storia che incuriosisce e non poco, con grandi e piccini intorno al focolare ad ascoltare, spegnendo per un attimo l’alienante mondo dei social e dei telefonini. Sorpresa, ma fino a un certo punto, per i murales che fanno riferimento all’arte contemporanea in piazza Pietrafesa su un tema che lega quella corrente pittorica del grande Pablo all’emblema della cucina locale il peperone crusco, con l’affresco ”Picassatapostcubistapiccante…”.



Potremmo continuare ma lasciamo a voi il piacere della curiosità, magari con una visita guidata che potrete trovare sul sito del Comune e di quanti si impegnano per la promozione di Satriano. Piccolo centro del Melandro (e a un tiro di schioppo dalla valle di Diano, parte dell’Antica Lucania) che tiene al decoro urbano, con spazi di sosta attrezzati e percorsi da scoprire dalla nota ‘Torre’ ai Laghetti e al Bosco Ralle . E non dimentichiamo l’attenzione ai piccoli con un cartello posto all’ingresso del Paese, che invita automobilisti e motociclisti a fare attenzione perchè ”qui i piccoli giocano ancora per strada…”.



Un esempio di sostenibilità concreta della piccola Basilicata dalle grandi potenzialità, che vuole vivere di turismo , dei saperi e dei sapori di un passato semplice da difendere, aggredito dalla omologazione di una civiltà globalizzata. Spazio agli antropologici di ieri e di oggi per leggere, capire e fare un passo indietro per farne due avanti.