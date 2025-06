L’allarme di Bolognetti, al 6° giorno di digiuno, con lo sguardo sull’antidemocrazia che avanza.

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani (in digiuno dalle 23.59 del 6/6/2025) annuncia che “nelle prossime ore scriverò alla Commissione Parlamentare Per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi.” Nel mentre, aggiunge che “il digiuno prosegue ad oltranza” e che non esclude “di passare a una forma di lotta e di dialogo più impegnativa, qual è lo sciopero della sete.” In quanto, ribadisce “Non posso, non voglio e non devo smettere”, considerato che, afferma “Ogni tentativo di creare un ponte di dialogo con il caporedattore Rai, ahimè, si è scontrato con un muro, non di gomma ma di cemento armato, contro l’oggettiva violenza esercitata da chi ritiene di poter cancellare il passato con un tratto di penna.” Nel mentre, con una nota alimenta le ragioni della propria lotta: “Vorrei invitare tutti e ciascuno a riflettere.-scrive- Viviamo in un Paese in cui da almeno trent’ anni non si riesce ad avere uno straccio di dibattito serio sull’inutilità e pericolosità di leggi criminogene, come quelle che si traducono nelle cosiddette “war on drugs”.

Viviamo in un Paese in cui l’istituto referendario è stato reso inutilizzabile fino al 1970, per la mancata approvazione dei decreti attuativi, con buona pace della Costituzione. Viviamo in un Paese in cui non c’è stato e non c’è un serio dibattito sulla qualità della nostra e delle nostre democrazie. Viviamo in un Paese in cui abbiamo votato a favore del taglio dei parlamentari sull’onda di una campagna anticasta durata oltre un ventennio e abbracciata addirittura da personaggi come Mario Monti. Viviamo in un Paese in cui è di fatto impossibile, o quasi, per chi propone tesi “eterodosse”, far sentire ai cittadini le sue ragioni.

Viviamo in un Paese in cui attraverso i canali televisivi vengono alimentate cicliche campagne d’odio a tema. Domanda: Cosa nutre una democrazia vera e autentica? Il diritto umano alla conoscenza, ecco cosa!

Viviamo in un Paese in cui “l’ordigno vociferante” del ventennio continua a manifestarsi e in cui si utilizzano armi di distrazione di massa e narrazioni di regime e nel regime per uccidere nella culla pensieri, riflessioni, proposte, contenuti scomodi e non allineati.

Siete proprio sicuri di voler vivere in questa realtà? Non la vedete l’antidemocrazia che avanza, il topo de “La peste”, lo svuotamento delle Istituzioni assembleari ad iniziare dal Parlamento della Repubblica? Siete proprio certi che tutto questo non vi riguardi e non incida sulle vostre vite, sulle vite delle nostre comunità? Pensateci!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.