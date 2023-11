La Politica al popolo e su autonomia differenziata…occhi e orecchie aperti

Chi l’ha detto che la gente non partecipa al dibattito su temi di taglio politico, che investono la Costituzione e il futuro della Nazione, alla prese con la questione meridionale dall’Unità d’Italia e su altre questioni che rischiano di lasciare lo Stivale senza tacco, punta e gambale? Una conferma è venuta da un incontro, presso l’Università della Basilicata, come riferisce il presidente onorario dell’Associazione Ansb Leonardo Pinto, che ha spaziato dai progetti di riforma costituzionale al ‘’volare basso’’ di partiti, movimenti e via elencando per le regionali 2023. La gente va coinvolta, per farla, breve e ricordando Marco Tullio Cicerone la ‘’res pubblica’’ è cosa del popolo…E se siamo arrivati a un forte astensionismo e alle derive generaliste del ‘’qualunquismo’’ trasversale, non meravigliamoci più di tanto. Si raccoglie, male, quello che si è seminato.

LA SOCIETA’ CIVILE HA CONFERMATO LA SUA ATTENZIONE VERSO TEMATICHE DI GRANDE INTERESSE POLITICO E SOCIALE.

Dopo il recente convegno di Corleto Perticara, ove si discusso di petrolio, salute, ambiente, lavoro e sicurezza, lunedì -su iniziativa del dott.Lorenzo Bochicchio del Laboratorio di Educazione alla Pace- si è tenuto presso l’UNIBAS un incontro sull’autonomia differenziata con gli illustri relatori proff.ri Gianfranco Viesti e Mauro Fiorentino e la partecipazione del Prof.Giovanni Robertella Presidente dell’associazione Presenza Etica e dell’Avv.Leonardo Pinto Presidente onorario dell’associazione ANSB.Vi è stata un’inaspettata e affollata partecipazione di pubblico che ha mostrato particolare interesse verso le tematiche affrontate. L’avv.Pinto si è soffermato sull’avvenuta ed inopportuna modifica del titolo V della Costituzione e sull’incompatibilita’ della proposta di legge Calderoli con la stessa Costituzione. Dunque, mentre il PD gioca a perdere con la candidatura di Chiorazzo a Governatore e il centrodestra si suicida con inutili alchimie politiche, la società civile dà importanti segnali di voler essere protagonista alle prossime elezioni regionali per affidare le istituzioni a persone competenti, capaci di amministrare. In proposito, giova rammentare l’insegnamento di Marco Tullio Cicerone: 《“La res publica è cosa del popolo; il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse”》