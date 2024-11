La Croce rossa con una ‘panchina” per le donne che chiedono rispetto

Un gesto semplice, ma efficace, per essere accanto alle donne, sempre, e non solo nella giornata nazionale di sensibilizzazione contro la violenza alle donne che continua, purtroppo, a ripetersi perchè resta ancora tanto da fare. A livello culturale, organizzativo, per prevenire, contrastare abusi che avvengono spesso dentro le mura domestiche. E il coraggio di denunciare non basta, se intorno non ci sono solidarietà e una rete efficace di attenzioni e servizi per evitare che il calendario delle violenze e dei fatti di sangue, purtroppo, segni un altro punto rosso…Ed è di quel colore la panchina che sarà inaugurata a Matera, alle 16.45, davanti alla Sede della Croce rossa in via Conversi, come riporta la locandina. Ma sarà anche l’occasione per riflettere dopo aver visto il documentario ” La forza silenziosa delle donne” , realizzato cinque anni fa da due sindacaliste della Camera del Lavoro di Matera, Emanuela Taratufolo e Marcella Conese. Ed è’ un lavoro che fa piacere far rivedere, dopo il 2019, come abbiamo scritto in passato ”incentrato su storie di donne, archivi viventi di una Basilicata che perde le risorse migliori- i giovani- a causa della mediocrità di quanti continuano a rappresentarci male nel governo dei territori, dimenticando ruolo e potenzialità di quell’altra metà del cielo- come si diceva un tempo, con un pizzico di romanticismo- che potrebbero far tanto per invertire la rotta dello spopolamento, del lavoro, delle famiglie. L’ Incontro, introdotto dalla presidente del Comitato Cri di Matera Giulia De Biase, sarà moderato dalla collega Antonella Ciervo.