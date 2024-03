LA BIBLIOTECA PROVINCIALE T STIGLIANI, UNA POSSIBILE “PIAZZA DEL SAPERE”

Oggi le biblioteche possono essere molto più di luoghi per la lettura.

Persiste ancora oggi l’atteggiamento delle pubbliche amministrazioni di considerare le biblioteche come stanze con tavoli dove la gente si siede a leggere. Una visione vetusta che, nei fatti, assume l’esistenza di una popolazione omogenea di persone con analoghe risorse di capitale sociale e culturale, sufficienti per fruire dell’opportunità di leggere.

Una biblioteca vicina a casa – è esperienza fatta ad esempio nella Biblioteca della Scuola “Festa” ‘aperta’ al Quartiere Lanera dall’Associazione omonima – non costituisce una opportunità di lettura per una donna con figli piccoli, in assenza di un asilo o di uno spazio dedicato ai bambini; o di donne e uomini al lavoro “da buio a buio” (i cosiddetti ‘imprenditori di sé stessi’, quelli impegnati nei ‘lavoretti’, nel ‘grigio’ e nel ‘nero’ – parziale o totale che sia). In una cittadina che, peraltro, forse non ha mai conosciuto, nella maggioritaria classe ‘lavoratrice’ apprezzabili periodi di autodeterminazione, fino a sfigurarsi nelle forme dell’individualismo senza identità, che non siano quelle ancora una volta imposte dal consumismo.

E’ obiettivamente arduo oggi ‘fare comunità’, suscitare ‘partecipazionattiva’ nel Mezzogiorno, nella nostra cittadina; che è presupposto anche per un’idea di biblioteca oggi. Ci siamo inventati, noi dell’Associazione di quartiere – ad esempio – la ‘biblioteca aperta al quartiere’ (e nei tre anni di ripresa dell’attività nel Quartiere l’orto didattico, ecc. coinvolgendo anche la Scuola elementare),non soltanto per cercare spazi ai bambini, agli adolescenti; attraverso di loro speriamo di coinvolgere anche le famiglie e ci inventiamo di tutto – anche grazie al contributo disinteressato di gruppi teatrali, esperienze pedagogiche, psicologiche, cura e cultura del verde e dell’ambiente, artistiche le più varie. Ultimamente, coinvolgendoci con la Parrocchia del Quartiere e i suoi spazi, realizzando incontri, giochi di società, convivialità, balli.

Possiamo dire che ci siamo guadagnati la fiducia e il contributo partecipativo di un po’ di docenti in gamba, il coinvolgimento di alcuni docenti e ricercatori dell’Unibas e dei loro allievi, siamo aumentati di numero come cittadini del Quartiere che partecipano. Ma lo sforzo profuso non corrisponde al consenso avvertito che ci aspettavamo.

Dobbiamo batterci per sconfiggere le tentazioni di mollare, le miope dell’ente locale che teme di perdere potere burocratico e consenso clientelare: è da circa da 7-8 anni che non si discute la bozza di Regolamento per la gestione dei beni comuni, nonostante che nel frattempo quasi tutti i Quartieri si siano costituiti in associazioni e comitati e si siano raggruppati in Coordinamento. Figuriamoci se dovessimo pretendere forme di cogestione – in applicazione della legislazione sulla sussidiarietà – dei beni pubblici disponbili..

Questo per dire che l’idea di Biblioteca non può più essere quella ottocentesca; le biblioteche, se vogliono avere una funzione e perciò una speranza di futuro non possono che essere «piazze del sapere», cruciali per l’effettivo godimento dei diritti di cittadinanza. Per valorizzare questa funzione, però, occorrono competenze specifiche, risorse dedicate e una chiara visione politica che ne concepisca a tutto tondo il loro valore sociale e utilizzo pubblico.

Non possono che essere biblioteche sociali facendo anzitutto riferimento a una concezione di spazio aperto e inclusivo non solo dal punto di vista dell’accessibilità fisica, quindi della loro diffusione capillare; ma anche alla capacità di stimolare relazioni sociali, di gestire la conflittualità e la diversità socio-territoriale. In altre parole, alla capacità di riuscire a “entrare” nelle dinamiche locali, così come nella vita quotidiana delle persone.

In questa prospettiva, le biblioteche sono anzitutto un tassello della sfera pubblica dei luoghi. Un’idea molto diversa da quella che sia sufficiente leggere un “buon libro” in un bel palazzo storico per appianare le diseguaglianze sociali, idea in cui peraltro si disvela tutta la falsa coscienza di una borghesia urbana incapace di mettere a fuoco le condizioni sociali che concretamente favoriscono la lettura. Qui non solo si legge: si gioca, si trovano servizi per l’infanzia, risorse per il relax fisico, spazi per l’ibridazione dei saperi e delle culture.

Biblioteche come “luoghi terzi”, vale a dire spazi intermedi tra l’ambito famigliare e quello professionale in grado di intercettare anche le persone poco interessate alla lettura attraverso l’offerta di altri servizi.

Il sociologo americano Erik Klinenberg li ha definiti luoghi materiali, gratuiti e pubblici, che facciano i conti con la diversità di vincoli e risorse delle persone e con le diseguaglianze di classe.

Nella biblioteca-infrastruttura sociale, la figura del bibliotecario da sola non è sufficiente. Occorrono altre figure professionali, a partire dai progettisti sociali, e serve un modello di gestione a potere diffuso, con il coinvolgimento non solo cosmetico e di maniera delle associazioni.

Il coordinamento con le scuole, i servizi sociali e i punti di aggregazione del territorio, poi, deve essere un pilastro dell’azione. In altre parole, occorre un chiaro obiettivo di missione pubblica che ribalti la logica di una pedagogia compassionevole indirizzata a “chi non ha fatto il Liceo o a chi non ha i libri in casa”.

Se è questo l’orizzonte funzionale finalmente anche della Biblioteca “T Stigliani”, allora sì che il consenso largo (30000 adesioni all’Appello) in sua difesa diventa marea inarrestabile, consapevolezza potente che nessun campanilismo invidioso può fermare!

Se questo diventa l’orizzonte, allora anche tutta la vicenda culturale cittadina, dovrebbe essere sottoposta a rigorosa rilettura; anche Matera 2019 e la sua susseguente ‘rimozione’; perché anche la vicenda della Biblioteca metafora del destino opposto cui possono piegarsi gli sguardi sulla Città e sul territorio di riferimento.