Isso, issa e ” o film e’ cartone” con Popcorn e patatine

>Ciack! Canta Napoli con il cinema della ”tradizione”’, luoghi comuni che invitano a frugare a piene mani nelle produzioni di film, concerti lungometraggio, musicarelli che – piaccia o no – sono approdati dall’altro capo del mondo, tra uno sbuffo del Veusvio, le note dei suoi cantanti dall’anima blues, melodica o di denuncia-identitaria sociale, fatta di onori, disonori,tra commedie, tragedie e sceneggiata. Questo e altro, nel corposo lavoro del regista e produttore Giuseppe Marco Albano e del critico e del ricercatore Renato Scatà, che hanno attinto e con testimonianze di prima mano nella vasta, variegata e anche esilarante produzione della galassia del ”cinema di cartone” che i suoi palmares li ha conseguiti eccome. Se ”Annarè” di Gigi D’Alessio, dopo un concerto al San Paolo, è stato campione di incassi, la saga dei ”figli so’ piezz e core” di Mario Merola del ” Forza Campione” dell’erede dai capelli a caschetto Nino D’Angelo hanno sbancato botteghino e classifiche musicale significa che quel cartone è impregnato d’oro.E Albano e Scatà, come cercatori di pipite, si sono calati nel golfo di Napoli e dintorni, scantonando fino alla Sicilia ( sì avete letto bene) per tirare fuori testi, sceneggiature, protagoniste,curiosità e altre perle di quel genere che ha avuto anche punte di ironia, satira e dissacrazione come gli Squallor (una icona di produzioni irripetibili con Savio, Pace,Cerruti, Bigazzi e altr i) con la tribù degli ”Arrapaho” scesi dalla solfatare di Pozzuoli a Mergellina con un Ciro Ippolito sempre pronto a mandare segnali di fumo nel golfo. Popcorn&Patatine accompagnato dall’immancabile coca cola sulle note di ” Tu vuo’ fa’ l’americano” di Renato Carosone, che merita un seguito e questa volta sul grande schermo…A Giuseppe Marco Albano, Renato Scatà e ai protagonisti del cinema di cartonato il compito di riavvolgere il nastro e battere un altro ciak!



Dalla sceneggiata napoletana al nuovo cinema meridionale

[di Giuseppe Marco Albano e Renato Scatà, collana Che Storia!, cm 14×19, pp. 288, € 18,00]

Eccessivo, esagerato, romantico, autentico e cafone, scostumato, violento e fetente, il cinema

neomelodico, rielaborato criticamente come cinema ‘e cartone, è la rappresentazione

dell’immagine “brutta”, del racconto popolare destinato agli ultimi, di un’epica antieroica

meridionale.



Dalla sceneggiata di Mario Merola e Pino Mauro ai musicarelli di Nino D’Angelo, Carmelo Zappulla e Gigi D’Alessio fino ad arrivare al fenomeno Gomorra e alle parodie neomelodiche di Checco

Zalone, il genere di cartone è contaminato e contaminante, viaggia in seconda classe analizzando gli

aspetti di un’umanità socio-antropologicamente dimenticata e desiderosa di un’emancipazione

sociale, culturale ed economica. È il cinema delle marginalità, esteriori ed interiori,percorso per troppo tempo lasciato in penombra malgrado le infinite connessioni e i numerosi rimandi tra vecchi e nuovi autori del cinema italiano.



Così parlò Bellavista, Scugnizzi, Mery per sempre, Tano da morire, L’imbalsamatore, L’uomo in più e tante altre opere si ritrovano finalmente all’interno di un’inedita genealogia melodrammatica da scoprire e approfondire; un genere anomalo, invisibile, che trova le sue radici nella cine-sceneggiata e nel cinema-canzone anni settanta e ottanta e che oggi, orienta i gusti e gli stili dell’immagine contemporanea.



GLI AUTORI:

Giuseppe Marco Albano è regista, sceneggiatore e produttore.

Vincitore del Nastro d’argento nel 2011 per il cortometraggio Stand by me

e del David di Donatello 2015 per il cortometraggio Thriller.

Attualmente cura la regia del prestigioso Premio Tenco.

Tra i riconoscimenti ricevuti, il Premio Massimo Troisi,

La Medaglia d’oro UNESCO per il cinema e il Premio Rodolfo Valentino.

Renato Scatà è critico e ricercatore presso lo storico Filmstudio di Roma.

Tra le pubblicazioni, Sguardi sui Film Festival (Ed. Quaderni di CinemaSud,

2011), Speciale Francesco Rosi (Ed. Quaderni di CinemaSud, 2014), Mai più

triste né solitario – Il cinema argentino di Osvaldo Soriano (Ed. Urbone – La

Fronda, 2021).

Al sud siamo nati per non avere

[dalla prefazione]

Questo genere cinematografico sottovalutato di cui vi occupate in questo saggio, questo cinema puveriello o ’e cartone, potrebbe essere il pretesto per un discorso molto più ampio sul meridione.

Noi del sud, siamo nati per non avere. In qualsiasi circostanza, è come se dovessimo chiedere sempre “scusa”.

Se uno come me ha successo, se una squadra come il Napoli vince uno scudetto, se apri un ristorante, se crei un brand importante, devi sempre giustificare qualcosa.

Al sud, se hai successo sei un miracolato oppure, in altri casi, c’è qualcosa di poco chiaro.

Questo cinema che canta, sempre maltrattato e nascosto, può servire oggi a guardare meglio il passato. Mi viene in mente Mario Merola che è stato il capostipite del genere della cine sceneggiata, uno dei fenomeni più importanti della Napoli del novecento, alle canzoni e ai

testi di Libero Bovio che erano presenti in quel cinema, alla poesia di Salvatore Di Giacomo e a tutto quel mondo scomparso pieno di umiltà e semplicità.

Gigi D’Alessio



