Si è dato da fare e non poco – come tanti suoi colleghi-il sindaco di Irsina, Nicola Morea, per affrontare nel migliore dei modi le crisi epidemiche da coronavirus, che hanno portato la comunità della Valle del Bradano a subire le forti limitazione riservate alle zone rosse. E questo, come accaduto altrove, ha portato anche alla crisi economiche per le attività di diverse dimensioni. Il danno oltre alla beffa se non fossero arrivati trasferimenti finanziari per la ripresa, che non è stato facile avere, se non fosse stato per un preciso impegno parlamentare. Con l’anno nuovo il primo cittadino, riconfermato per il secondo mandato, ha annunciato l’avvio delle misure economiche per la ripresa e nei diversi settori produttivi: dalle imprese, alle famiglie allo smart working. Un ‘’vaccino’’ sul campo per l’economia locale. Siamo alla prima dose, naturalmente. Di certo servirà quella di richiamo, di consolidamento. Morea e l’Amministrazione comunale pronti a richiederla.



AL VIA LE MISURE ECONOMICHE PER “IRSINA ZONA ROSSA”

Nei mesi scorsi abbiamo condotto una battaglia per vederci riconoscere ristori per il primo periodo di “zona rossa”. Grazie all’impegno di alcuni deputati, in particolare Vito De Filippo, abbiamo ottenuto la somma di € 165.795 euro.

Abbiamo accelerato il più possibile e, grazie al lavoro della squadra e in particolare dell’Assessore Giuseppe Candela, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, i commercialisti e i capigruppo consiliari, siamo riusciti a dare il via alle misure , così sinteticamente rappresentate:

– Irsina Riparte- Imprese con dotazione di € 100.000,00: bando per imprese e liberi professionisti danneggiati dal Covid nel periodo zona rossa.

– Irsina Riparte famiglie: € 40.000 per famiglie danneggiate dal Covid nel periodo zona rossa;

– € 15.000 per riduzioni Tari per famiglie con ISEE sotto i 9.000 € (ai quali si aggiungono € 10.000 a carico del bilancio comunale).

– Irsina Smart Working: € 10.795 per incentivo a trasferirsi ad Irsina per Smart working.

Queste misure servono per sostenere le imprese e le famiglie irsinesi che hanno sofferto durante la prima fase della pandemia e, per quanto concerne lo Smart working, incentivano lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti a trasferirsi per almeno 6 mesi ad Irsina ricevendo un contributo pari al 50% delle spese di locazione di un immobile.

A queste misure, ben presto si aggiungeranno altre risorse (€ 71.200) per incentivi alla nascita di imprese, al miglioramento tecnologico di quelle esistenti (per sviluppare e-commerce), all’acquisto di attrezzature.

Abbiamo messo in piedi un sistema di sostegno alla cittadinanza e un sistema di incentivi agli investimenti per le piccole e medie imprese.

Con orgoglio rivendico il lavoro svolto che restituisce alla comunità il frutto di un impegno politico e amministrativo di questi mesi.

Dal Mezzogiorno deve partire una sfida importante che, recependo la lezione che il Covid ha impartito, è tesa a rianimare le aree interne attraverso infrastrutture e investimenti.

La Basilicata deve farsi trovare pronta, insieme a tutte le piccole comunità.

Nicola Morea