L’Amministrazione Comunale di Irsina ha varato un piano di sostegno per famiglie e imprese con lo stanziamento di oltre 136.000 euro per riconoscere contributi per pagamento della Tari 2021, canoni di locazione e bollette per utenze domestiche, così’ suddivisi:

– € 200 contributo tari per famiglie con Isee fino a € 6500;

– € 100 contributo tari per famiglie con isee da 6500 a 12.500;

– € 50 contributo tari per famiglie con isee da 12.500 a 20.000;

– € 50,00 contributo tari per nuclei non residenti;

– € 40,00 contributo tari per studenti universitari fuori sede con contratto di locazione;

– fino al 100% della tari per le utenze non domestiche per le attività con codici ateco individuati nei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare il Covid;

– € 250,00 per contributo pagamento canoni di locazione e bollette utenze per redditi isee fino a 6500 euro;

– € 150,00 per contributo pagamento canoni di locazione e bollette utenze domestiche per redditi isee da 6500 a 12.500 euro.

La domanda da redigere per beneficiarne dovrebbe essere disponibile sul sito del Comune e verrà disposta una proroga al 18 dicembre per la presentazione della stessa, a mezzo pec o direttamente al protocollo comunale, in considerazione del fatto che non sono ancora state recapitate gli avvisi della TARI 2021 che dovrà essere prima pagata per ottenere il contributo in questione.

Infatti alla istanza di contributo occorrerà allegare: ricevute di pagamento tari 2021, attestazione isee, contratto di locazione, bollette utenze 2021 ecc .

“Si tratta di una misura difficilmente ripetibile, –dichiarano gli amministratori– almeno nelle dimensioni, ma c’è l’orgoglio nell’applicare il principio di progressività delle imposte e di agevolare le fasce più deboli della popolazione.

Proprio perché la misura sarà difficilmente ripetibile ed alla luce del continuo incremento dei costi per il servizio di raccolta rifiuti per tutta la Basilicata, ci aspettiamo di essere ripagati dai cittadini con un sensibile incremento della percentuale di differenziata (stabile intorno al 70-72%).

A tale proposito informiamo i cittadini che dalla prossima settimana la ditta non ritirerà più i sacchetti di rifiuti non contenuti nei mastelli messi a disposizione.

Occorre assicurare la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, cittadini, imprese, ditta affidataria e Amministrazione per migliorare il servizio, tenere sempre più pulita la città ed evitare i continui rincari.

Intanto, per il 2021 siamo felici di dare ai cittadini un segnale positivo.”