In partenza la masterclass di fotografia documentaristica e street photography “Guardare il tempo”

In partenza sabato 4 marzo la masterclass di fotografia documentaristica e street photography “Guardare il tempo”, organizzata dalla Fondazione Zétema di Matera in collaborazione con la Scuola Ombre Meridiane.

Nell’ambito del progetto “La Mater(i)a delle immagini: racconti di una città viva”, patrocinato dal Comune di Matera, il percorso è a cura del fotografo e docente Alessandro Ghirelli e si svolgerà dal 4 al 12 marzo nelle aule di Palazzo Pomarici e nei quartieri della città.

Il percorso di alta formazione sulla fotografia è pensato per trasmettere conoscenze e competenze tecniche adatte alla creazione di un progetto fotografico realizzato nei quartieri di Matera nati progressivamente dopo lo sfollamento dei Rioni Sassi. I corsisti si concentreranno sulle forme e le tecniche della street photography e della fotografia documentaristica, per contribuire all’ideazione di un progetto narrativamente concluso attraverso il quale entreranno in contatto con i luoghi della città (anche più periferici) e con la comunità per raccontarne il vissuto.

Domenica 12 marzo, durante la giornata conclusiva, si svolgerà anche l’evento aperto al pubblico dedicato al racconto del percorso di formazione e produzione svolto durante la masterclass, che rappresenta un altro importante “tassello narrativo” all’interno di un calendario ricco di attività, che ha come obiettivo la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.

La mostra diffusa, ideata, co-progettata e organizzata con i partecipanti alla masterclass (nonché autori delle fotografie), sarà allestita in diverse strutture ricettive della città e resterà aperta al pubblico di Matera e a quello dei visitatori, da venerdì 17 marzo a domenica 30 aprile 2023.

Il calendario completo con date, orari e luoghi è consultabile al link:

https://www.zetema.org/prodotto/guardare-il-tempo/ e su Matera Welcome, nella sezione Eventi, piattaforma del Comune di Matera che patrocina l’iniziativa.

Contatti