In tutto il Paese, da nord a sud, nelle grandi città come nei borghi, decine, centinaia di migliaia di cittadini si stanno prendendo cura di parchi, scuole, piazze, beni culturali, teatri, sentieri, spiagge, boschi, aree abbandonate e tanti altri beni comuni sia materiali, come questi, sia immateriali, come la legalità, la memoria collettiva, i canti popolari o i dialetti.

Ognuno di loro sta facendo un lavoro utilissimo, migliorando la qualità della vita propria e quella di tutti gli altri abitanti del quartiere o del paese.

Ma la maggior parte di questi “custodi attivi” non sa che da una ventina d’anni la Costituzione non soltanto riconosce ai cittadini il diritto di prendersi cura dei beni comuni, ma addirittura impone alle amministrazioni di sostenerli in questa loro meritoria azione di cura, anziché ostacolarli con mille cavilli burocratici. Pensavo questo mentre m’inoltravo nella lettura de Il sognatore e il suo sogno – Toni Strammiello e Casa Cava presentato nei giorni scorsi; ovviamente nella sede dell’Onyx Jazz Club, di cui Toni è stato tra i principali protagonisti.

Un libro non solo di memoria del giovane architetto prematuramente scomparso una ventina d’anni fa, proprio mentre lavorava alla progettazione e ai primi interventi di rigenerazione di Casa Cava. Un bel libro ‘corale’, dal quale trasuda in ogni pagina, il profondo affetto di tutti gli amici dell’Onyx per Toni e tra loro mentre faticano e realizzano iniziative su iniziative, progetti su progetti – questi sì degni a parer mio di definirsi culturali, quella cultura che pervade le comunità d’intenti e si diffonde atto dopo atto nelle comunità sempre più larghe, che intesse solide relazioni con la Città e poi cerca ponti dovunque, grazie alla musica dapprima; ma non solo, diventa centro di produzione culturale in senso ampio (probabilmente – quell’aver stretto originariamente l’Onyx nella specialità musicale non gli rende oggi e nella sua maturità una facile visibilità a chi lo riconosce appartenere alla nicchia dei musicofili da Jazz.

Il sognatore e il suo sogno, a me pare anzitutto il prezioso racconto, la rappresentazione ‘unica’ nel suo genere nelle nostre contrade, dell’evoluzione di un’associazione che matura – eccome! – l’autorevolezza di una Comunità alle prese con la futura gestione di un bene culturale inteso come ‘bene comune’.

Ma di questa ‘bella storia’ non se ne accorse “Matera 2019” – e come avrebbe potuto, vista la predilezione della Fondazione per gli “eventi”; oggi accertata assai meno che nulla quanto alla crescita e alla diffusione della custodia attiva dei beni culturali – non soltanto in quanto beni pubblici, ma potenzialmente beni comuni quando gestiti dalle comunità materane: Biblioteca provinciale, Biblioteca Olivetti, Biblioteca San Giacomo, Film Commission, ecc. ecc.

Di questa bella storia non se ne avvide la politica, sempre più interessata al consenso delle clientele piccole e grandi: cui sacrificò – nel 2006 – il sogno dell’Onyx e di Toni, annullando la subconcessione e gestendo in proprio fondi e progetto. D’altronde, ancora lo scorso anno a Palazzo di Città non s’è proseguito nell’esame del Regolamento per la gestione dei beni comuni, proprio per il rischio che si addivenisse alla mera spartizione dei beni pubblici censiti e disponibili tra enti, fondazioni e associazioni ‘protette’ ..

“La seconda parte del libro – si legge nella presentazione – si configura come una vera e propria ricerca genealogica su Casa Cava, il progetto che più di ogni altro rappresenta l’eredità di Toni. Si tratta, infatti, di un’indagine in cui si ricostruiscono i legami tra i luoghi e i protagonisti di una vicenda che ha attraversato gli ultimi decenni della storia urbana e culturale della città di Matera e che ha prodotto degli esiti che, seppur significativi, in parte divergono dalla visione iniziale. Quello di Toni, e con lui dell’Onyx, era un progetto che anticipava di almeno vent’anni il dibattito attuale sulla possibilità dei centri culturali di essere luoghi di produzione e non solo di fruizione artistica, di superare il loro ruolo di location per eventi promuovendo innovazione e sperimentazione”.

Il progetto originario – autorizzato dal Sindaco pro tempore – risale all’estate del 2002, vale a dire un anno dopo l’approvazione, l’8 marzo 2001, dell’art.118, comma 4° della Costituzione che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

E sono passati altri vent’anni prima che l’ordinamento giuridico non soltanto riconoscesse ai cittadini il diritto di prendersi cura dei beni pubblici, ma addirittura imponesse alle amministrazioni di sostenerli in questa loro meritoria azione di cura anziché, come spesso accade, ostacolarli con mille cavilli burocratici (la Corte Costituzionale con la sentenza 131/2020 riconosce il principio dell’amministrazione condivisa). Ecco la probabile ‘seconda promessa mancata’ che ha penalizzato la realizzazione compiuta del sogno di Toni e dell’Onyx tutta; la prima, più che una promessa mancata fu la prematura scomparsa dell’architetto. Penso abbia ragione Gigi Esposito quando afferma, nell’intervista raccolta nel libro, che Toni è venuto con quel progetto vent’anni prima che potesse esser accolto dalla burocrazia! Ma quel sogno potrebbe tornare a vivere oggi. Occorre, a maggior ragione, l’adozione del Regolamento; forse anche per riaprire la vicenda di Casa Cava! E’ dal 2014 che la rivista Labsus promuove l’esperienza dei Regolamenti per l’amministrazione condivisa, adottati da oltre duecento comuni italiani e dei tanti patti di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Così avviene che beni pubblici (ma anche, talvolta, beni privati messi a disposizione della comunità, come il parco di una villa) diventino beni comuni, o, si potrebbe anche dire, in beni di comunità, in quanto resi disponibili ad una comunità grazie alla responsabilizzazione e all’impegno dei suoi membri.

Oggi quel luogo vive mi pare a un terzo delle sue potenzialità; soprattutto, costitutivamente, non può liberare le infinite energie nascoste nelle nostre comunità, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione sociale. Non si trattava di una mera operazione di supplenza a compiti delle istituzioni allora, non lo è oggi: I custodi attivi sono cittadini che, singolarmente o entro forme associate, scelgono di prendersi cura dei beni comuni affiancando le istituzioni, così generando di per sé comunità: gli abitanti di un borgo o di una città escono di casa, scendono in strada, si incontrano, discutono, si organizzano, lavorano insieme con gli altri cittadini e con l’amministrazione producendo senso di appartenenza, senso civico e coesione sociale, liberando le infinite energie positive nascoste nelle nostre comunità. Fanno ripartire la deprivata comunità materana.

L’obiettivo ultimo di Toni e dei suoi compagni di avventura era la realizzazione di un sogno, quello di vedere Matera (magari in prospettiva un intero Paese) che si prende cura di sé stessa e dei propri beni comuni. Ciò può ancora poggiare da una parte sul capitale di cittadinanza attiva presente e potenziale, dall’altra su un quadro giuridico che – il riferimento è all’art. 55 del Codice del Terzo settore e ai Regolamenti per l’amministrazione condivisa – offre utili strumenti tecnico giuridici. Il sogno è quello di un intero Paese che si prende cura di sé stesso e dei suoi beni pubblici, liberando le infinite energie nascoste nelle nostre comunità, finalizzate a generare un cambiamento dentro la società e le istituzioni. Dunque, nel senso più alto e nobile, un’azione politica. Perchè è soprattutto questo che emerge, percorrendo, pagina dopo pagina, le tappe di una storia sempre consequenziale anche se interrotta dalla scomparsa di Toni e dalle malintenzioni del Comune: la volontà di promuovere la costruzione di una polis caratterizzata da cittadini che ne siano responsabili, che ad essa sappiano dedicarsi, che, in ultima istanza, la sappiano amare.

I cittadini stessi possono esprimere il loro diritto di cittadinanza attraverso un modo nuovo. Alla rivendicazione di quanto lo Stato deve loro riconoscere, è possibile affiancarne una nuova: quella del diritto a occuparsi direttamente, operando concretamente, di quanto può essere utile alla convivenza comune.

Espressione di un civismo maturo ed evoluto che si traduce nell’azione del “prendersi cura” di ciò che è di tutti e, in ultima analisi, del nostro paese e della sua bellezza, materiale e immateriale. Sullo sfondo è chiaro il superamento della consolidata distinzione tra stato-comunità e stato-apparato per la quale il primo profilo – quello comunitario – si sviluppa soprattutto sul piano dell’esercizio dei diritti politici, traducendosi essenzialmente nella scelta delle rappresentanze alle quali delegare il governo e la gestione delle funzioni operative, lo stato-apparato, necessarie a rendere concreti e reali i diritti e il benessere dei cittadini. La proposta relativa ai beni comuni supera questa distinzione e si focalizza sull’ipotesi che parti dello stato-comunità, animati da senso civico e spirito di servizio, possano assumersi direttamente iniziative e attività normalmente considerate proprie dello stato-apparato, diventando gestori diretti di beni tradizionalmente considerati pubblici.

Nelle settimane scorse il Comitato di Coordinamento dei comitati di via e/o zona e delle Associazioni di Quartiere ha sollecitato Sindaco e Consiglio comunale all’adozione del Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; in ogni caso e dopo una celere fase di formazione-informazione sulla strumentazione per coinvolgere cittadinanza attiva, eletti e struttura municipale, è orientato a presentare proposta autonoma per avviarne la discussione pubblica: dove s’è visto mai che la regolamentazione ‘pattizia’, relazionale, collaborativa tra cittadini e amministrazione, siano stabilite autoritativamente dall’amministrazione pubblica –in fondo, soltanto uno dei contraenti del patto?

E’ facile intuire che le manfrine di taluni gruppi e consiglieri che ritardano l’adozione del Regolamento puntano a non farne nulla – o, tutt’al più svuotarlo proprio di quella parte ‘innovativa’ in campo sociale, politico e amministrativo, che consente l’interazione in modi imprevedibili dei ‘fattori noti’ rappresentati dalle risorse di cui dispongono le amministrazioni e da quelle di cui sono portatori i cittadini attivi. Resistenze amministrative e politiche, che tendono a conservare il rapporto binario ‘dirigente/diretto’, ‘notabile/cliente’. Incuranti costoro del grave dissesto democratico delle nostre contrade – crisi della rappresentanza, sfiducia elettorale, crescita esponenziale delle forme di ‘individualismo anarcoide’ che si scaglia contro i beni pubblici (per ora …).

Se non erro, resta soltanto un anno all’attuale Maggioranza per approvare il Regolamento; che pure era considerato cavallo di battaglia della sua azione amministrativa.

Un ulteriore momento per continuare nel sogno di Toni (sono queste le figure che meritano i segni del riconoscimento della Comunità!) e di quanti credono ancora nell’ampliamento delle forme della democrazia partecipativa per scongiurare la barbarie che ci si para dinanzi, potrebbe essere proprio la campagna per l’adozione del Regolamento e per poter poi stipulare i patti collaborativi tra comunità ed ente locale. Gli eletti devono sapere che le comunità della cittadinanza attiva li giudicheranno anche dall’esito finale di questa annosa vicenda che ci colloca assai lontano dai risultati delle centinaia di città che Regolamento ed esperienze li hanno già.