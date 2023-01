“Il bolsonarismo – scrive il prof. Gianni Fresu, Professore di filosofia politica – è espressione di un universo ideologico incompatibile con qualsiasi paradigma costituzionale di «pluralismo ragionevole» e di giustificazione pubblica delle concezioni di giustizia. … una visione fondamentalista poco propensa a riconoscere il significato universale e inviolabile di quei valori essenziali che, in una moderna società democratica, rappresentano il comune fondamento etico a ogni pratica di pacifica tolleranza tra opposte visioni del mondo in competizione. Come il primo fascismo, il bolsonarismo teorizza e pratica l’idea della conquista militare, ricorrendo ai metodi dell’assalto, dell’imboscata e del terrorismo squadristico, con la dichiarata ambizione di cancellare dalla vita politica nazionale nemici e avversari, anche solo potenziali.

Descrivendo la carica antiparlamentare della piccola borghesia irreggimentata dal nascente fascismo, in un celebre articolo del 2 gennaio 1921 (“Il popolo delle scimmie”), Gramsci sottolineò alcuni aspetti di estrema attualità, rilevando come la caratteristica più marcante di questo movimento risiedesse anzitutto nella volontà «sostituire la violenza privata all’autorità della legge», esercitandola «caoticamente e brutalmente» nella sollevazione di strati sempre più estesi di popolazione radicalizzata contro lo Stato e le sue regole.

In ciò consisteva l’essenza del sovversivismo reazionario provocato dalla crisi organica e di egemonia scatenate dalla Grande guerra. Per quanto interpretare tutto attraverso la chiave universale del fascismo sia un errore grossolano, che appiattisce ogni cosa, senza permetterci di cogliere gli elementi inediti e le profonde discordanze storiche tra i fenomeni esaminati, è indubbio che al fondo del bolsonarismo si possano riscontrare, insieme all’eredità della tradizione coloniale e delle passate dittature militari, elementi emblematici di profonda fascistizzazione della cultura politica conservatrice. Con questa svolta, in un quadro di crescente coordinamento internazionale della destra neo-autoritaria di mercato, non solo il Brasile, ma tutto il mondo dovrà fare i conti nei prossimi anni.”

“Sostituire la violenza privata all’autorità della legge”, esercitandola «caoticamente e brutalmente» nella sollevazione di strati sempre più estesi di popolazione radicalizzata contro lo Stato e le sue regole: non è quanto già accaduto due anni fa a Washington per mano del trumpismo? E potrebbe accadere in Europa in questa temperie di crisi devastanti, in Ungheria in Polonia in Svezia e nella Francia di Marine Le Pen con l’ultradestra spagnola di Vox. Potrebbe dare ulteriore forza ai secessionismi italioti alimentati (ad arte?) dalla Leganord e dagli ex missini – rispettivamente e specularmente nel Nord e nel Sud …

Nelle stesse ore del tentato Golpe bolsonarista, qui da noi si sono verificati scontri sull’A1, tra ultras della Roma e quelli del Napoli, con tanto di regia ‘militare’ e sponsorizzazioni: la maggior parte dei capibanda delle tifoserie nazionalpopolari sono contigui o appartengono alla Mafia e alla Camorra degli spacciatori e della delinquenza organizzata. E troppi tra di loro sono coscritti in movimenti dell’estrema destra: come i loro commilitoni che assaltarono la CGIL due anni fa. Anche in quella occasione nella strana inerzia e nel colpevole ritardo delle forze di polizia!

Questi segnali non vanno sottovalutati: da soli contano poco o nulla; ma se fanno rete , accade “Brasilia” e “Capitol Hill” . E quella rete è potenzialmente gravida anche qui da noi: Hanno sciolto Forza Nuova? No! Hanno sciolto il Movimento Sociale Fiamma Tricolore o CasaPound o il Movimento Fascismo e Libertà? No, anche se sono fuori dalla Costituzione repubblicana. E neppure il Movimento Idea Sociale, partito fondato nel 2004 da Pino Rauti, la cui figlia parlamentare a lui devota sembra assai ascoltata dall’attuale presidente del Consiglio.

Quella rete è destinata a gonfiarsi ancora – proprio come si gonfia nei tempi di crisi la Camorra, la Mafia, la delinquenza organizzata e foraggiata da centri nazionali e internazionali che tuttora godono di protezioni ambigue, oscure: la strategia della tensione, il lavoro di ‘convincimento’ alle logiche da Guerra Fredda, i Think Tank reazionari alla Steve Bannon, sono vivi e ancora ben vegeti … Quella rete è destinata a gonfiarsi ulteriormente per gli effetti devastanti delle ondate pandemiche, del susseguirsi delle crisi ambientali, delle crisi socioeconomiche prodotte dalla galoppante inflazione, dagli effetti distorsivi di una globalizzazione che a passi da gigante torna indietro facendo oggi ancor più danni del suo precedente avanzamento…

Bisognerebbe, però, andare alla radice di questa tragedia, che non è solo voluta diretta e gestita da poteri reazionari. Soprattutto, è resa possibile dalla paure della fame, dalla indigenza che in Italia incombe ormai persino sui ceti medi e non solo su quanti si aggiungono, giorno dopo giorno agli oltre undici milioni di poveri – assoluti e relativi – statisticamente certificati; in Europa, dal disprezzo per un futuro dignitoso delle giovani generazioni, delle donne, degli immigrati; dall’assenza di un’idea di futuro centrato sul riequilibrio dell’umano nel vivente; di governo dell’Intelligenza artificiale per il riequilibrio socio-ecologico delle relazioni tra gli umani e con il vivente.

Questo sarebbe il compito – il destino – della Sinistra! Ma non certo di quella che, ormai in bilico perfino nelle ZTL, continua ad arrovellare i conticini dei suoi attuali gestori per conservare qualche consenso anche dopo il fatidico prossimo Congresso. Prova ne sia, per ultima, il regalo che si sta confezionando della Regione Lazio alla destra!

Possibile che non sappiano prevedere quel che è sotto gli occhi di tutti? La chiusura congressuale secondo i desiderata degli attuali manutengoli, illustrerà contestualmente la residuale consistenza elettorale a una sola cifra del PD! E lo sprofondo nella crisi istituzionale, democratica e socioeconomica sostenibile è assicurato purtroppo anche a noi, a coloro che stanno a guardare con occhio cinico e profetico in quello sprofondo!

Occorrerebbe una speranza di futuro, un’utopia costruttiva, per rompere con la sacrosanta diffidenza se non repulsione verso questa becera politica; certo non con gli attuali amministratori da condominio, che non possono altro che ‘governare’ l’esistente e progressivo svuotamento della Costituzione; e l’esclusione di quanti avrebbero diritto prioritario a battersi per la democrazia sostanziale, per l’applicazione concreta della nostra Costituzione. Cominciamo da qui: la politica e i suoi strumenti servono, non a noi, ma alla democrazia: a dircelo e a darci una rotta è la Costituzione italiana. In particolare, lasciamoci illuminare dal secondo comma dell’articolo 3, nel settantacinquesimo anniversario della Costituzione in quest’Italia sempre più debole e diseguale: è fondamentale ricordare che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli», garantire a tutti – senza distinzioni e diseguaglianze – la piena realizzazione della persona.

E poi! Se il futuro ormai sembra autocostruirsi per sancire definitivamente il principio delle diseguaglianze, rendendo ingenuo e vano ogni sogno, si può resistere, o piuttosto attaccare, soltanto mostrando un’alternativa possibile: bisogna raccontare, in modo convincente, che la vita può essere bella (o quantomeno soddisfacente) rimettendo al centro il rapporto con la natura e con le altre persone. I bisogni fondamentali (cibo, salute, istruzione, casa …) possono essere soddisfatti con un impatto modesto sull’ambiente, mentre alle aspirazioni individuali si può rispondere in tanti modi, in gran parte del tutto gratuiti, basati sulla partecipazione, la libertà e la creatività. La bella rivoluzione ha bisogno d’immaginazione.